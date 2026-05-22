AKTUELNO

Domaći

TUGA DO NEBA: Poginuo čuveni pevač u saobraćajnoj nesreći, nastradao i njegov sin

Izvor: kurir, Točka, Foto: Pixabay.com ||

U stravičnom sudaru koji se dogodio na obilaznici oko Skoplja, život su izgubile četiri osobe, a među nastradalima su i poznati operski pevač Riste Velkov i njegov sin Adam.

Do nesreće je došlo na delu puta između nadvožnjaka Vizbegovo i petlje Mirkovci. Kako prenosi makedonski portal Točka, teretnjak sa kosovskim registarskim oznakama je iz nepoznatih razloga probio zaštitnu barijeru, prešao u traku namenjenu vozilima iz suprotnog smera i direktno naleteo na putnički automobil marke BMW. Sila udarca bila je toliko razorna da je na mestu sudara odmah buknuo požar. Putničko vozilo je u potpunosti izgorelo, a spasa za četvoricu putnika nije bilo.

Foto: Facebook/privatna arhiva

Zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova prvobitno su potvrdili smrt vozača inicijala R. V. (51), dvoice mladića od dvadeset godina, dok se za četvrtu žrtvu u početku čekala identifikacija. Naknadno je javnost potresla vest da su u pitanju priznati umetnik Riste Velkov i njegov naslednik.

Zbog izazivanja teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, policija je lišila slobode sedamdesetšestogodišnjeg vozača kamiona, državljanina Kosova i Metohije. Nadležne službe su na terenu izvršile uviđaj, a detaljna istraga će utvrditi sve okolnosti i tačan uzrok koji je doveo do ove nezapamćene tragedije.

Autor: N.B.

#Nesreća

#Porodica

#Saobraćajna nesreća

#Smrt

#Tragedija

#pevač

#sin

POVEZANE VESTI

Hronika

TEŽAK LANČANI SUDAR U NOVOM SADU - Dvoje dece povređeno, u nesreći učestvovala 4 vozila

Svet

ČETVORO MRTVIH U HOROR NESREĆI: Reno sa deset putnika se zakucao u kamion, od siline udara AUTO SE RASPAO

Hronika

Sahranjen sin vođe klana 'Amerika': Poginuo u saobraćajnoj nesreći u Barajevu, nije imao vozačku

Hronika

Poznati detalji stravične nesreće u Paraćinu: Ima mrtvi, vozila uništena do neprepoznatljivosti

Hronika

OGLASILA SE BOLNICA U NOVOM PAZARU: Otkrili u kakvom su stanju povređeni - nove informacije o nesreći koja je odnela 4 života

Hronika

PRVI SNIMCI JEZIVE NESREĆE KOD VALJEVA: Sudarili se automobil i kola Hitne pomoći pod rotacijom - Četvoro u TEŠKOM STANJU (VIDEO)