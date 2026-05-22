TUGA DO NEBA: Poginuo čuveni pevač u saobraćajnoj nesreći, nastradao i njegov sin

U stravičnom sudaru koji se dogodio na obilaznici oko Skoplja, život su izgubile četiri osobe, a među nastradalima su i poznati operski pevač Riste Velkov i njegov sin Adam.

Do nesreće je došlo na delu puta između nadvožnjaka Vizbegovo i petlje Mirkovci. Kako prenosi makedonski portal Točka, teretnjak sa kosovskim registarskim oznakama je iz nepoznatih razloga probio zaštitnu barijeru, prešao u traku namenjenu vozilima iz suprotnog smera i direktno naleteo na putnički automobil marke BMW. Sila udarca bila je toliko razorna da je na mestu sudara odmah buknuo požar. Putničko vozilo je u potpunosti izgorelo, a spasa za četvoricu putnika nije bilo.

Zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova prvobitno su potvrdili smrt vozača inicijala R. V. (51), dvoice mladića od dvadeset godina, dok se za četvrtu žrtvu u početku čekala identifikacija. Naknadno je javnost potresla vest da su u pitanju priznati umetnik Riste Velkov i njegov naslednik.

Zbog izazivanja teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, policija je lišila slobode sedamdesetšestogodišnjeg vozača kamiona, državljanina Kosova i Metohije. Nadležne službe su na terenu izvršile uviđaj, a detaljna istraga će utvrditi sve okolnosti i tačan uzrok koji je doveo do ove nezapamćene tragedije.

Autor: N.B.