Košarkaš odveo suprugu u Portofino: Pokaazali kako uživaju, a ovakav LUKSUZ dugo niste videli (FOTO)

Nemanja Nedović i njegova supruga Mina Nedović otputovali su u Portofino. Jedno od najskljupih letovališta na Azurnoj obali njihov je izbor za odmor između proleća i leta.

Mina je objavila kadrove sa ovog putovanja, a najviše komentara su izazvale njene fotke u kupaćem kostimu, kao i Nemanjine bez majice.

Njih dvoje pametno ulažu novac koji godinama štede, pa su nedavno sagradili luksuznu nekretninu na planini Zlatar.

U pitanju je kuća za odmor koja se nalazi u srcu ove planine, a iako su planirali da im ova planinska kućica bude mesto za beg iz gradske gužve, oni su ipak odlučili da ovu nekretninu iznajmljuju, tako da će im ovo biti još jedan siguran vid zarade.

- Nemanja i Mina se ne razbacuju novcem. Iako vole luksuzna putovanja i firmirane stvari, oni godinama štede, pa su odlučili da taj novac ulože u izgradnju ove kućice. U početku su mislili da ovo bude kutak samo za njih, ali su tokom gradnje shvatili da bi za njih bilo najbolje da počnu ovaj biznis s nekretninama. U pitanju je jednospratna kuća za odmor sa zanimljivim krovom koja je smeštena usred šume. U njoj je sve podređeno uživanju, poseduje čak i velnes i spa i lepo veliko dvorište - govori naš izvor.

KUPILI KAFIĆ

Nemanja Nedović i njegova supruga Mina Milutinović nastavili su da pametno ulažu novac koji su tokom godina štedeli, pa su nakon izgradnje kućice na planini Zlatar, koju rentiraju, od pre nekoliko nedelja postali i vlasnici kafe-restorana na Dorćolu.

Košarkaš i manekenka u novom biznisu imaju pomoć cele porodice, pa su u posao, osim njih dvoje, uključeni i njihovi roditelji, kao i Minin brat. Ideju za otvaranje ovakve vrste kafića bračni par je dobio tokom svojih mnogobrojnih putovanja po inostranstvu, a kako nešto slično nisu mogli da nađu u Beogradu, oni su brzo rešili da se upuste u ovaj posao, koji je nedavno i zvanično započeo.

