Sloba Vasić danas izlazi iz Laze Lazarevića: Evo ko je došao po njega

Sloba Vasić danas napušta psihijatrisku ustanovu "Laza Lazarević". Po pevača je došla njegova supruga Lela Vasić sa još dva prijatelja.

Ona je ovog puta za razliku od dana kada se desio incident, bila vidno raspoloženija i nasmejana.

Kako smo juče pisali, danas je održan konzilijum od tri lekara povodom zdravstvenog stanja Slobe Vasića. Pevač je navodno želeo da na sopstveni zahtev napusti ustanovu u kojoj se trenutno nalazi na lečenju.

Prema informacijama do kojih smo došli, njemu je i juče u poseti bila supruga Lela, koja je sve vreme uz njega tokom cele situacije.Odluka lekarskog tima očekuje se nakon sutrašnjeg sastanka konzilijuma.

Podsetimo, pevač je prethodno primljen nakon navodnih psihičkih tegoba i problema izazvanih alkoholom, a njegova situacija poslednjih dana izazvala je veliku pažnju javnosti.

Sloba Vasić je izbačen iz aviona pred let za Cirih zbog neartikulisanog ponašanja u vidno alkoholisanom stanju, pre 7 dana.

Kako su pisali domaći mediji, pevač je odmah prebačen u Urgentnom centru jer mu je bilo loše, ali se i spominjalo da će uskoro biti prebačen na VMA, što se i desilo. Nakon haosa koji se desio Sloba je odlučio da potraži lekarsku pomoć, koja mu je ukazana.

Mi smo pokušali da stupimo u kontakt sa Slobom, ali se on nije javljao na naše pozive.

Inače, kako je Pink.rs prvi došao do informacija juče je pred poletanje za Cirih, gde je Vasić trebalo da ima nastup, morao da reaguje kapetan zbog njegovog ponašanja u alkoholisanom stanju, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz aviona pa iz zgrade aerodroma.

Autor: N.B.