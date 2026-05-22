AKTUELNO

Domaći

Deset godina od smrti Bate Živojinovića: Pamtimo ga po velikim ulogama, a pre dve godine su njegovi posmrtni ostaci prenešeni u njegov rodni kraj

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock ||

Na današnji dan pre deset godina preminuo je velikan srpskog i jugoslovenskog glumišta Velimir Bata Živojinović, jedan od najvoljenijih i najpoznatijih glumaca sa ovih prostora. Vest o njegovoj smrti 2016. godine potresla je region, a hiljade poštovalaca oprostile su se od legende koja je obeležila domaću kinematografiju.

Bata je tada sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, uz najviše državne i umetničke počasti. Ipak, osam godina kasnije, njegova poslednja želja je ispunjena – njegovi posmrtni ostaci preneti su u rodni Koraćic, gde danas počiva pored svoje supruge Julijane Lule Živojinović, sa kojom je proveo više od šest decenija ljubavi.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Tokom bogate karijere snimio je više od 300 filmova i ostavio neizbrisiv trag u istoriji jugoslovenskog filma. Publika ga zauvek pamti po antologijskim ulogama u ostvarenjima kao što su Valter brani Sarajevo, Kozara, Bitka na Neretvi, Tri i Skupljači perja.

Foto: Tanjug, Pink.rs/Ivan R

Posebno mesto zauzima kultni film Valter brani Sarajevo, zahvaljujući kojem je Bata stekao ogromnu popularnost i u Kini, gde je decenijama bio simbol jugoslovenskog filma. Njegova harizma, autentičnost i upečatljive uloge učinile su ga jednim od najvećih glumačkih imena koje je Srbija ikada imala.

Autor: N.B.

#Bata Zdravković

#Smrt

#Tuga

#Velimir Bata Živojinović

#glumac

#godišnjica

POVEZANE VESTI

Domaći

Osam godina nakon sahrane, posmrtne ostatke Bate Živojinovića premeštaju iz Aleje zaslužnih građana - ovo su razlozi za ovu odluku

Domaći

DVE TUŽNE GODINE BEZ MASIMA SAVIĆA! Krio je od svih da je bolestan, a ćerka i sestra su danas PREKINULE ĆUTNJU!

Domaći

Obeleženo 10 godina od smrti Dragana Nikolić: Na pomenu samo dvojica kolega (FOTO)

Domaći

Bata Živojinović više ne počiva u Aleji zaslužnih građana: Ispunjena poslednja želja čuvenog glumca, evo gde su premešteni posmrtni ostaci

Domaći

Deset godina od smrti Marinka Madžgalja: Večiti dečak svoju poslednju želju ostvario je na Ostrogu 20 dana pred smrt

Domaći

Četrdeset godina od smrti legendarnog Zorana Radmilovića: Čuveni glumac obeležio je jednu epohu, a zbog njegove uloge u Radovanu Trećem ljudi su po ne