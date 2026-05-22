Deset godina od smrti Bate Živojinovića: Pamtimo ga po velikim ulogama, a pre dve godine su njegovi posmrtni ostaci prenešeni u njegov rodni kraj

Na današnji dan pre deset godina preminuo je velikan srpskog i jugoslovenskog glumišta Velimir Bata Živojinović, jedan od najvoljenijih i najpoznatijih glumaca sa ovih prostora. Vest o njegovoj smrti 2016. godine potresla je region, a hiljade poštovalaca oprostile su se od legende koja je obeležila domaću kinematografiju.

Bata je tada sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, uz najviše državne i umetničke počasti. Ipak, osam godina kasnije, njegova poslednja želja je ispunjena – njegovi posmrtni ostaci preneti su u rodni Koraćic, gde danas počiva pored svoje supruge Julijane Lule Živojinović, sa kojom je proveo više od šest decenija ljubavi.

Tokom bogate karijere snimio je više od 300 filmova i ostavio neizbrisiv trag u istoriji jugoslovenskog filma. Publika ga zauvek pamti po antologijskim ulogama u ostvarenjima kao što su Valter brani Sarajevo, Kozara, Bitka na Neretvi, Tri i Skupljači perja.

Posebno mesto zauzima kultni film Valter brani Sarajevo, zahvaljujući kojem je Bata stekao ogromnu popularnost i u Kini, gde je decenijama bio simbol jugoslovenskog filma. Njegova harizma, autentičnost i upečatljive uloge učinile su ga jednim od najvećih glumačkih imena koje je Srbija ikada imala.

