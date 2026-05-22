EVO ŠTA SE DEŠAVA U DOMU SLOBE VASIĆA NAKON ŠTO JE NAPUSTIO LAZU: Pevač doneo drastičnu odluku, njegova supruga se odmah oglasila

Folk pevač Sloba Vasić izveden je danas, 22. maja, iz psihijatrijske ustanove Laza Lazarević, gde je bio smešten od prošlog vikenda.

Njegova supruga Jelena Lela Vasić je sad otkrila kad se njen muž vraća nastupima, te kako trenutno provodi vreme.

Vasići su zamolili za privatnost, a Slobina žena se sad oglasila i otkrila kako je pevač nakon što se vratio u porodični dom.

- Sloba je dobro, odmara i druži se sa ćerkicom. Ona ga se jako poželela - rekla je Jelena i otkrila da je Sloba doneo odluku da se odmah vrati poslu.

- Sutra već kreće sa nastupima - otkrila je Jelena Vasić.

Drama pred poletanje aviona za Cirih

Podsetimo, prava drama odigrala se nedavno kada je Sloba Vasić skinut sa leta neposredno pred poletanje za Cirih, zbog čega je morao da interveniše i sam kapetan. Obezbeđenje ga je izvelo iz zgrade aerodroma, nakon čega mu je prva pomoć pružena na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA).

Nakon prijema na VMA, pevač je prebačen direktno na muško odeljenje bolnice "Laza Lazarević", gde se oporavljao pod stručnim nadzorom. Njegova vidno potresena supruga Jelena oglasila se tada kratkom, ali emotivnom izjavom povodom cele situacije.

- Ne mogu ništa da pričam. Nemam snage. Ne mogu ništa da kažem. On je za sada dobro, živ i zdrav - navela je tada Lela.

Autor: M.K.