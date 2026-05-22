STVARA MI PRITISAK! Đina prekinula kontakt sa ocem Harisom i odselila se u Španiju: Tate me je NAJVIŠE BLAM! On poručio: Emocije za nju sam isključio!

Ćerka pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović, Đina, prekinula je kontakt sa ocem, dok je sa majkom i te kako bliska.

Đina se preselila daleko od Srbije, a nedavno je bila na maminom venčanju sa engleskim bogatašem Džefrijem Arnoldom, o kojem se i dalje priča.

Đina sada živi u Španiji, što je Haris nedavno potvrdio.

- S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da l' imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi - znači da nema ni odgovora. Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo. Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - rekao je Haris Džinović za "Kurir".

Đina je jednom prilikom istakla da ne želi da se bavi muzikom poput oca.

- Ništa specijalno nemam za sada, ni na jednoj ni na drugoj strani, da me baš zanima... Ja imam talenat za pevanje, ali mnogo me blam! Tata me nije slušao kako pevam, mama da. Najviše me tate blam! On je ipak veliki pevač, to mi stvara pritisak - govorila je Đina Džinović dok je još uvek bila u porodičnom domu u Beogradu u emisiji "Praktična žena".

Melina: "Deca su mi vaspitana čergarski"

Melina je, inače, svojevremeno istakla kako su njeni naslednici navikli da ona ne bude uvek kraj njih.

- Pošto ni pre nisam provodila dane u kući, neće me na to navesti ni ovaj novi, lepi prostor. Jednostavno, nisam takav tip. Navikla sam na putovanja, druženja, izlaske. Od početka braka nisam živela uobičajeno, prvo zbog Harijevog posla, kasnije i svog. Deca su vaspitana malo čergarski, navikli su da nismo uvek tu, ali im nikada ništa nije nedostajalo. Odličan sam organizator, a oko njih je uvek bilo mnogo ljudi koji ih vole i paze: moja sestra, brat, majka, otac. Ta mešavina uticaja bila je odlična za njihovu emotivnu samostalnost. Nikada nisu bili vezani za mene na taj način da plaču ako nisam kraj njih - kazala je Melina tom prilikom.

