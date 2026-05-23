SLAVICA ROKVIĆ (61) SE UTEGLA U HELANKE: Stavila rukavice, pa pokazala kako sadi cveće, a svi oduševljeni njenim izgledom! (VIDEO)

Udovica Marinka Rokvića, Slavica Rokvić (61) na društvenim mrežama često objavljuje recepte, deli savete ženama, a pokazuje i kako brine o domaćinstvu. Ona je veliki ljubitelj cveća, te je sada odlučila da svoj dom ulepša hortenzijama.
Slavica se snimala kako u helankama presađuje cveće na terasi.
- Malo vetra u kosi, a više božanstvenih hortenzija. Još samo da pronađem aluminijum sulfat za ovu lepotu od cveća. Javljajte ako znate gde ga ima - napisala je ona.
Jede organsku hranu
Slavica se trudi da živi zdravo, te redovno uzima detoks prirodne napitke.
Otkako je potpuno preuzela domaćinstvo na sebe, njen raj na Košutnjaku blista, a u bašti uzgaja raznovrsno organsko povrće, voće i začinsko bilje. Njeno malo carstvo puno je paradajza, kelja, brokolija, kamilice, nane i drugog bilja, a rad u bašti i prirodi je izuzetno relaksira.
- Proleće, najlepše godišnje doba u svakom smislu. Dodir prirode i čoveka, osećaj neraskidive povezanosti. Danas je naša bašta kao pravo organsko domaćinstvo čarobnim štapićem otvorilo svoju kapiju i primilo u malo carstvo nove rasadne biljčice. Paradajz, krastavac, cveklu, kelj, brokol, mirođiju, rukolu, peršun, celer, blitvu, ren, đumbir, maričnjak, žalfiju, kamilicu, nanu, smilje, bosiljak, steviju, ehinaceu, kantarion, pelin. Malo li je - napisala je u svojoj objavi Slavica jednom prilikom.
Autor: M.K.