EVO KOLIKO GODINA JE VANJA MLAĐI OD SNEŽANE ĐURIŠIĆ! Pevačicin izabranik danas slavi rođendan: Ona podelila emotivnu fotografiju, preplavile je emocije (FOTO)

Dečko Snežane Đurišić, Vanja Milošević, danas proslavlja rođendan. Tim povodom se pevačica oglasila na svom Instagramu gde je podelila njihovu zajedničku fotografiju.

Snežana je javno čestitala partneru rođendan uz pesmu Zdravka Čolića "Rođendanska pjesma", a preplavljena emocijama u opisu je dodala nekoliko emotikona srca, torte i čaše koje nazdravljaju.

Ubrzo su čestitke počele da se nižu, a mnogi ne znaju koliko godina je napunio Snežanin partner i da je mlađi od nje. O razlici o godinama je samo jednom govorila.

- Kao što nije važno ko koliko ima para, tako nije važno ni ko koliko ima godina. Moj partner je pet godina od mene mlađi - priznala je Snežana u emisiji “Magazin in”.

Inače, Vanja je danas napunio 61 godinu.

O estetskim zahvatima

Podsetimo, Snežana je svojevremeno otvoreno govorila o estetskim operacijama.

- Smatram da svaka žena treba da vodi računa o sebi, ali u granicama normale. Nisam pristalica drastičnih promena koje bi mogle da naruše prirodan izgled lica. Imam zahvalnu genetiku, mama mi je mladolika, ali veoma vodim računa – ne izlažem lice suncu, koristim kozmetiku, tretmane, masaže... Ako osetim da mi nešto smeta, možda se i odlučim za još neku korekciju - rekla je pevačica iskreno i dodala:

- Ne plašim se tretmana, ali se plašim nestručnih ljudi, a kod nas ih ima mnogo. Ne bih volela da mi promene lični opis i to će sigurno biti jedan od ključnih razloga zbog kojih verovatno nikada ništa neću ni uraditi.

Autor: M.K.