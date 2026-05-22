AKTUELNO

Domaći

BEZ IČEGA SU ME IZBACILI SA DETETOM NA ULICU! Folkerki nakon smrti muža napravili pakao od života: Vrištala sam na sav glas

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Pevačica Stoja Novaković u potresnoj ispovesti govorila je o traumi koju je doživela nakon smrti prvog muža kada je ostala sa detetom na ulici. Ona je svojevremeno govorila o svojoj borbi i patnji.

Stoja je u brak ušla sa 16 godina, a idiličan život prekinula je tragedija.

- Udala sam se vrlo mlada, sa 16 godina, za čoveka kog sam neizmerno volela, kao i on mene. Sina sam rodila sa 17, i ubrzo počela da nastupam sa jednim bendom, uz suprugovu saglasnost. Idila je trajala do moje 19. godine, kada se dogodila ta nesreća, a onda je sve krenulo naopako - ispričala je pevačica tada, pa nastavila:

- Ceo taj dan, do kasno u noć, išla sam kroz selo i na sav glas vrištala i plakala! Mislila sam da neću preživeti. Narednih nekoliko meseci sin i ja smo bili kod moje drugarice, s njom sam delila poslednju šolju kafe i poslednje parče hleba. Naravno, morala sam da nastavim da pevam po kafanama da bi moje dete imalo šta da jede.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Ostala na ulici

Ona je rekla da je na dan sahrane supruga ostala bez krova nad glavom.

- Porodica mog supruga me nikada nije volela, od samog početka sam im smetala. Istog dana kada je moj muž sahranjen, njegova porodica je mene i moje dete od tri godine izbacila na ulicu! Nisam stigla ni stvari da ponesem, izašla sam bez ičega - ispričala je Stoja jednom prilikom za "Alo".

Podsetimo, Stoja je nedavno rekla da uskoro planira da napusti pevanje.

- Ja ću još malo reći i ostavljam ja ovaj posao, došao je red da se odmorim. Nema šanse da ćete me videti da pevam u 60 godina. Kafane mi je preko glave, tada ću se odmarati, družiću se sa unucima, šetati, družiti sa psima... Zaslužila sam odmor. Koncert ne planiram, otkud znam, moj tim pokušava da me ubedi. Ne znam, nikada se ne zna. Mrzi me da se pripremam - rekla je ona.

Autor: M.K.

#Dete

#Stojanka Stoja Novaković

#muž

#pakao

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Stoja rodila sa 16, a onda je krenuo njen pakao: Išla sam ulicom sa detetom, bez ičega, i vrištala na sav glas

Domaći

Našoj pevačici muž je poginuo, a njegova porodica je izbacila iz kuće s detetom! Progovorila o paklu kroz koji je prošla: Išla sam bez garderobe ulico

Domaći

Naša pevačica je sa 14 godina bila SILOVANA, a danas ima dete sa 30 godina starijim kompozitorom! HOROR koji je preživela, NEĆE ZABORAVITI NIKAD: Nosi

Domaći

'IMALA SAM NAPADE PANIKE USRED EMISIJA' Pevačica se prisetila teškog UDESA, pa zajecala: Sad sam zahvalna Bogu što mogu SAMA DA SE OKUPAM!

Domaći

ZAŠTO ANA NIKOLIĆ NE PRIČA S BRATOM?! Godinama joj je bio menadžer, pa prekinuli saradnju, a sad ne znaju jedno za drugo, OVO su svi detalji: Pretvori

Društvo

'ZORANE, NEMOJ ME OBUĆI U CRNINU, TEK SAM JE SKINULA' Poslednji razgovor Đinđića i njegove majke: Osetila sam da se sprema nešto strašno