Pogledajte snimak haosa iz Podgorice: Riki Martin pogođen suzavcem, panično beži sa bine i traži sklonište (VIDEO)

Na društvenoj mreži TikTok pojavio se snimak portorikanskog pevača Rikija Martina kako napušta binu usled haosa koji je, prema navodima, nastao nakon upotrebe suzavca tokom koncerta u Podgorici.

Popularni izvođač nastupio je na Trgu nezavisnosti povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, ali je događaj nakratko prekinut zbog incidenta koji se dogodio među publikom.

U jednom trenutku među posetiocima je zavladala panika, deo publike počeo je da vrišti i u panici se kreće ka izlazima, dok je Martin, prema snimku koji kruži društvenim mrežama, vidno uznemiren napustio scenu i povukao se iza bine.

- Kako naših 900.000 evra beži sa bine - napisao je u šaljivom tonu jedan korisnik TikToka, aludirajući na navodni honorar izvođača.

Podsetimo, povodom incidenta koji se dogodio sinoć oglasila se i crnogorska policija.

- Sinoć oko 23 časa u blizini bine je aktiviran ručni suzavac zbog čega je došlo do kraće panike među građanima. Koncert je ubrzo nastavljen. Službenici sektora kriminalističke policije su fotografisali i izuzeli deo navedenog suzavca koji je pronađen u blizini bine. Osoba koja je bacila suzavac brzo će biti pronađena - kazao je Milan Delić, načelnik OKC-a, preneli su podgorički mediji.

