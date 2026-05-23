U OVAJ STAN SE VRATIO SLOBA VASIĆ NAKON LEČENJA U LAZI: Beli kamin, mala biblioteka, a na zidu ogromna slika koja će vas oduševiti (FOTO)

Sloba Vasić izašao je iz bolnice "Laza Lazarević", a odatle je, u pratnji supruge, otišao u njihov dom u srpskoj prestonici.

Vasić je jednom prilikom pokazao kako izgleda njihov dom. Centralni deo zauzima beli kamin, dok imaju i manju biblioteku.

- Najviše vremena provodimo u dnevnom boravku. Gledamo serije, filmove, igramo monopol, kartamo se. Zabavljamo se na svaki mogući način i tako provodimo vreme - rekao je ranije Sloba.

- Lela je zaista bila presudna kada se radi o izboru nameštaja, tu se baš i ne mešam puno... (smeh) Voli da kuva i odlično se snalazi u kuhinji. Ja obožavam kada spremi rižoto sa piletinom i pečurkama. Ali takođe odlično sprema domaću picu i pite - kazao je Vasić za Blic.

Drama pred poletanje aviona za Cirih

Podsetimo, prava drama odigrala se nedavno kada je Sloba Vasić skinut sa leta neposredno pred poletanje za Cirih, zbog čega je morao da interveniše i sam kapetan. Obezbeđenje ga je izvelo iz zgrade aerodroma, nakon čega mu je prva pomoć pružena na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA).

Nakon prijema na VMA, pevač je prebačen direktno na muško odeljenje bolnice "Laza Lazarević", gde se oporavljao pod stručnim nadzorom.

Njegova vidno potresena supruga Jelena oglasila se tada kratkom, ali emotivnom izjavom povodom cele situacije.

- Ne mogu ništa da pričam. Nemam snage. Ne mogu ništa da kažem. On je za sada dobro, živ i zdrav - navela je tada Lela.

Problemi odranije

Vasić je ranije otvoreno govorio o svojim psihičkim problemima, kao i borbi sa anksioznošću, depresijom i zavisnošću od lekova za smirenje.

- Pio sam tablete protiv anksioznosti i depresije, to je bila borba. Meni je doktor prepisao lek, zapravo krenulo je sve od povišenog pritiska koji je u mom slučaju nasledan. Sa druge strane, buran i nemiran život su mi stvarali stres, nisam razmišljao svojom glavom, vodio sam se lekovima i tražio neki spas i utehu u tome, a zapravo sam sve gurao pod tepih - ispričao je svojevremeno Sloba.

Kako je tada objasnio, problemi su vremenom postajali sve ozbiljniji.

- Dobio sam lek za smirenje, tako sam zapravo počeo. To je proces pakla, počeo sam sa jednom tabletom, pa mi se posle tražila i druga, to ide u beskraj. Godinama se boriš sa tim i hvala Bogu, pobedio. U početku sam odlazio svako veče u bolnicu, nisam znao da li mi je visok pritisak na nervnoj bazi. U bolnici su mi dali prvo tablete za snižavanje pritiska, ali pošto sam dolazio nekoliko večeri jer su se javljali, meni nepoznati simptomi, onda su mi dali tablete za smirenje. Prvo sam pio jedan lek, da bih posle povećavao doze - rekao je pevač.

Autor: M.K.