KOD MENE SU SE SVI USELJAVALI! Voditeljka i poznata pevačica šokirale iskrenim stavovima o muškarcima, ljubavi i zajedničkom životu: Šta će mi neko da mi plaća ležarinu?!

Ovo se ne propušta!

Voditeljka Sanja Marinković u novom izdanju emisije 'Magazin In' ugostila je mnoge zanimljive goste, jedni od njih su Stevan Radivojević, Dušica Jakovljević, Goga Sekulić i Marko Đedović koji su otvoreno pričali o svojim ljubavnim poteškoćama kao i zajedničkom životu sa partnerima.

- Ja sam rekla Marku, kako ću ja sad da nađem bilo kog partnera, sve sam sama u životu stekla. Treba da uđem, to je sve novo, prelepo, nameštaj. Kaže meni Marko je l' si normalna, treba neko tu da ti se znoji, da ti se tušira i ostavlja dlake u kupatilu, ne treba ti niko da plaća ležarinu - ispričala je Dušica Jakovljević.

- Pa naravno, šta će joj. Šta će mi da mi se izvrće. Zamisli dođe ti muškarac u kuću i useli se - nadoveztao se Marko.

- Tako su meni neke drugarice rekle kad im sličbnu priču ispričam, a onda one meni krenu Sanjapa ti sve gledaš naopako. Zašto ti gledaš da se on useli kod tebe, ti treba da se useliš kod njega. A ja uvek krećem iz ovog prvog. Vama su se svi uselili? - ispričala je voditeljka.

- Kod mene se uvek useljavaju. Ja sam useljiva. Moram da se ogradim zbog bivšeg muža, ima on svoj stan, ali generalno se kod mene useljuju - našalila se Goga.

- Ljudi koji se lože na poznate osobe, oni kada se zaljube oni hoće da ih menjaju. Mi nismo za promenu. Nas ne možeš da menjaš. Ti si dobio ful paket koji je dar od Boga. Mogu da promenim doručak. Ja sam se bio menjao, vozio sam se bio trolom. Tako da od toga nema ništa - rekao je Stevan.

- Ne moraju mnogo da nas analiziraju jer, uz dužno poštovanje svih nas, jake smo individue ali svako od nas nije baš normalan - dodala je Dušica.

- Da li vi mislite da nas ne bi na bolje napravili naši roditelji da su mogli. Da li su ljuidi toliki optimisti - našalio se Đedović.

Autor: Teodora Mladenović