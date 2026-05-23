GODINAMA JE SAMO SIJALO SUNCE... Ana Bekuta se obratila pokojnom Mrki na njegov rođendan, u nekoliko rečenica otkrila sve o njihovom odnosu, njene reči kidaju dušu! (FOTO)

Prisetila se lepih dana!

Političar Milutin Mrkonjić rođen je na današnji dan, a tim povodom se oglasila i Ana Bekuta. Ovo je posebno emotivan dan za Anu Bekutu koja se danas priseća koliko je zapravo bio idiličan njihov odnos.

Ana je objavila njhovu zajedničku fotografiju i napisala:

- Na tvoj rođendan je uvek (bilo) lepo vreme. Godinama je s tobom samo sijalo sunce. Ne sećam se nijedne kiše, niti jednog oblaka, ni daška vetra, ni magle, ni sumraka - napisala je Bekuta.

Ana: "Bila je čast živeti sa Mrkom"

Podsetimo, Ana je jednom prilikom istakla da joj je bila čast što je živela sa Mrkonjićem.

- Milutin Mrkonjić, kako mu sada na grobu piše, heroj obnove zemlje. Celog svog života je gradio, nikad nije rušio. Celog života pomagao i trudio se da nikada ne povredi nikoga. Celog svog života bio posvećen, celog svog života hteo bolje i više za celo društvo i državu. Celog svog života gradio mostove. I bukvalno i figurativno. Bila je čast živeti s njim - napisala je Ana na svom Instagram profilu.

Autor: M.K.