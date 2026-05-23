VARAO ME DOK SAM BILA TRUDNA, SVE SAM SAZNALA POSLE POROĐAJA: Crnogorska pevačica optužila Milicu Todorović da je bila sa njenim mužem dok su bili u braku

Milica Todorović bila je u dugogodišnjoj vezi sa koreografom Milošem Paunovićem, koji je u trenutku kada su započeli romansu navodno bio u braku sa crnogorskom pevačicom Andreom Demirović.

Andrea Demirović je svojevremeno, pod velikim pritiskom javnosti, odlučila da za "Blic" progovori o aferi svog supruga i otkrije šokantne detalje prevare koja se odigrala dok je bila u drugom stanju.

"Iako nisam planirala da se oglašavam povodom naslova u žutoj štampi u kojima je akter moj suprug, jer nikada nisam osećala potrebu da privatnim životom skrećem pažnju medija i publike na sebe, ovog puta, zbog velikog pritiska javnosti, odlučila sam da dam izjavu. Dakle, Miloš nije razveden, još uvek smo u braku. Angažovala sam advokata i razvešćemo se, na moju inicijativu. Nemamo troje dece, već jednog predivnog petomesečnog sina. Razdvojeni smo, ja sam sa bebom u Crnoj Gori", izjavila je tada Andrea.

"Mesec dana nakon porođaja saznala sam da me vara"

Prevarena pevačica je takođe do detalja opisala trenutak kada je saznala da je njen muž u tajnoj vezi sa Milicom Todorović.

"Do samog rođenja našeg deteta, osećala sam se srećno i voljeno u vezi s Milošem, koja je trajala pet godina. Onda sam, u najosetljivijem trenutku svake žene, mesec dana nakon porođaja, saznala da sam jedan duži vremenski period, koji uključuje i devet meseci moje trudnoće, živela u zabludi. Nemam nameru da komentarišem postupke i izbore mog i dalje zakonitog supruga, jer, na kraju krajeva, on je ipak bio moj izbor, loš, ali isključivo moj izbor, kao i zbog činjenice da je on otac mog deteta. Nemam nameru da se ovim povodom više oglašavam u medijima", zaključila je Demirovićeva na kraju svoje emotivne ispovesti.

Sina dobila sa oženjenim

Podsetimo, Milica Todorović nedavno se porodila i na svet donela sina Bogdana, a o njenom ljubavnom životu od tada ne prestaje da bruji javnost jer se saznalo da je otac njenog deteta oženjen. Haos je nastao kada se oglasila Lj. M., navodna supruga oca Milicinog deteta, tvrdeći da su njih dvoje u braku već 19 godina i da imaju dva sina. Ona je za Pink.rs ekskluzivno izjavila da joj je suprug tek pre mesec dana saopštio vesti o detetu sa pevačicom.

– Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo – izjavila je Lj. M za Pink.rs.

Autor: M.K.