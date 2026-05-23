PRADEDA MI JE USVOJEN, MISLIO SAM DA SE ISTORIJA PONAVLJA! Saša Stamenković progovorio o borbi za potomstvo sa pevačicom: Ne bih otišao i da mi nikad ne rodi dete

Silvija Nedeljković i njen suprug nakon 17 godina borbe za potomstvo čekaju blizance.

Pevačica je napustila karijeru zbog ljubavi, a samo jedna puzla je falila da njihova sreća bude kompletna.

"Imala sam spontani pre dve godine"

Silvija je nedavno govorila o bolnom periodu.- Spontani koji sam imala pre dve godine, to mi je bilo jako teško jer je došla trudnoća potpuno prirodno, ne vantelesnom. Prvo smo bili svi iznenađeni, demantovali smo sve te medicinske stručnjake i ostalo… To mi je jako teško palo i taj period mi je bio najgori period u životu.

- Želela bih da mogu da zaboravim taj period, ali ne mogu i svašta mi je prolazilo kroz glavu i da se pokupim, da odem, da ga pustim da bude slobodan… jednostavno svašta mi je tada prolazilo kroz glavu, ali nekako kažem, opet onaj gore te namesti, našteluje te, vrati te na fabrička podešavanja i ideš dalje - govorila je Silvija za Blic.

Najvažnja podrška

Suprug Silvije Nedeljković, Saša Stamenković otkrio je do sada nepoznate porodične detalje.

- Mislim da je najbitnija podrška, ovo što kaže Silvija, ja nisam mogao zbog prirode svog posla da budem prisutan sa njom. Ona kaže: "Ja sam toliko nekad bila isfrustrirana, da sam mislila da neću uspeti, da neću biti mama…da možda treba da me pusti da idem dalje". Pa je ne bih otišao ni da mi nikada ne rodi dete - rekao je Saša za Blic i dodao:

- Pradeda mi je usvojen i ja sam mislio da je možda od Boga to, da se istorija ponavlja, da je na mene došao red.

"Samo se borite do kraja"

Silvija se oglasila za Kurir nakon najlepših vesti.

- O svemu tome sam dosta pričala, tako da sada nemam puno toga da kažem, sem da pošaljem snažnu poruku. Svima koji se bore za potomstvo želim da poručim: "Samo se borite do kraja, vera mora da postoji" - rekla je Silvija.

Silvija nije krila sreću zbog dve bebe koje uskoro dolaze na svet.

- Ovaj put je sve bilo drugačije, radila sam sve privatno i intimno, da niko ne zna. Definitvno je to Božja volja i hvala na tome. Naravno, ja sam presrećna, bila je to teška borba, težak proces. Prošli su ti rizični meseci, strah je malo i dan danas prisutan, ali ovu sreću ne može ništa da opiše - rekla je pevačica i dodala:"Stižu dečak i devojčica"- Juče sam tek saopštila svima koji je pol u pitanju. Predivno je što ćemo imati dve bebe, dečaka i devojčicu. Imam najboljeg doktora Darka Lazarevića na svetu koji mi je pomogao u svemu i hvala mu neizmerno na tome. Sreća je neopisiva.

