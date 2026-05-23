Čuvena influenserka i fatalni Crnogorac posle tri sina dobili devojčicu! (FOTO)

Poznata švedska influenserka i preduzetnica Kenza Zouiten Subošić i njen suprug Aleksandar Subošić postali su roditelji četvrti put!

Radosne vesti podelila je danas, 23. maja, sa svojim pratiocima na Instagramu, objavivši dirljive fotografije iz porodilišta na kojima uživa u prvim trenucima sa svojom devojčicom.

Uz fotografije koje su odmah izazvale lavinu emocija i čestitki, Kenza je kratko i emotivno poručila:

- Naša devojčica je stigla i apsolutno je savršena.

Ovo je prvo žensko dete za Kenzu i njenog supruga Aleksandra Subosića. Par već uživa u roditeljstvu sa trojicom sinova - Nikolom, Danilom i Sašom, a dolazak devojčice u porodicu bio je dugo iščekivan trenutak.

Kenza je radosnu vest da očekuje ćerku sa svojim pratiocima podelila još u decembru prošle godine, čime je izazvala veliku pažnju javnosti.Sudeći po fotografijama, porođaj je protekao u najboljem redu, a ponosni roditelji ne kriju sreću zbog proširenja svoje porodice.

Kako su se upoznali Kenza i Aleksandar?

Njih dvoje upoznali su se 2009. godine, a ljubav su krunisali brakom 2017. Njihov brak nije bio bez poteškoća. Kenza je prolazila kroz teške trenutke, poput dijagnoze rane menopauze, što je predstavljalo izazov u njenim planovima za roditeljstvo.

Nakon dva neuspešna pokušaja vantelesne oplodnje, Kenza je ipak uspela da prirodnim putem zatrudni, a njihovo prvo dete, sin Nikola, rođen je u junu 2019. godine. Par je kasnije dobio i drugog sina, Danila, 2021. godine, dok je treću bebu dobila u junu 2023.

Podsetimo, Kenza Zouiten i njen suprug Aleksandar Subosić uspeli su zajedničkim snagama da sagrade modni brend koji je s godinama prerastao u pravu imperiju.Njihov brend "Ivyrevel", koji spaja luksuz i digitalnu inovaciju, osvaja ljubitelje mode širom sveta.Pre nekoliko godina, želela je da se dodatno izazove i osnovala je modni brend Ivyrevel, zajedno sa svojim mužem Aleksandrom Subošićem, njegovim bratom Dejanom i njihovim prijateljem Gustavom Springfeldtom. To je čista digitalna modna kuća koja je pokrenuta u junu 2013. godine. Mala porodična firma sa velikim snovima. Od 2015. godine podržava ih najveća modna kompanija na svetu.Međutim, njihov brend je naišao na ozbiljne finansijske poteškoće tokom pandemije, a uprkos pokušajima rekonstrukcije, na kraju je podnet zahtev za bankrot 2021. godine.Kenza je iskreno prokomentarisala da im pandemija nije ostavila dovoljno prostora da prevaziđu ekonomske izazove, naglasivši koliko im je teško palo opraštanje od brenda na kojem su radili skoro deceniju.Ipak, prema njenom oficijalnom sajtu "Ivyrevel" i dalje radi, kao poznati digitalni modni brend sa inovativnim i modernim dizajnom.

