ZALJUBLJENO SAM GA GLEDALA! Džejla Ramović konačno progovorila o odnosu sa Jakovom Jozinovićem: Mi smo osetili...

Džejla Ramović i Jakov Jozinović napravili su pravu pometnju na koncertu svojim emotivnim nastupom, koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama.

Njihovo zajedničko pojavljivanje na sceni i neverovatno ukrštanje glasova brzo je postalo pravi hit na društvenim mrežama, gde je snimak postao apsolutno viralan. Džejla Ramović nije krila oduševljenje ovim nastupom i otvoreno je ispričala kakva je atmosfera vladala.

- Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima, istakla je popularna pevačica.

"Gledala sam zaljubljeno"

Ono što je mnoge iznenadilo jeste Džejlino priznanje o tome koliko ju je ovaj zajednički trenutak poneo. Iako je poznato da izbegava da gleda sebe na ekranu, ovaj put je napravila veliki izuzetak.

- Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta, priznala je.Za svog kolegu Jakova Jozinovića imala je samo reči hvale, ne krijući oduševljenje njegovim talentom: "On je jako harizmatičan i ima divnu energiju. Ne mora da se ima toliko pesama da bi se napravio uspeh".

Autor: M.K.