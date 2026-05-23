NIKAD NIJE PROČITALA KNJIGU, A URADILA ONO ŠTO NIKO NE BI: Naša pevačica šokirala brutalnim priznanjem, pa progovorila o umeću u krevetu

Pevačica Zlata Petrović otvoreno je govorila o svom obrazovanju, braku u koji je ušla sa svega 16 godina, ali i o detaljima iz privatnog života koje nikada nije krila.

Zlata je iskreno priznala da nakon završene osnovne škole nije nastavila školovanje, kao i da nikada nije stekla naviku da čita.

– Nikad nisam pročitala knjigu. Ja to nisam stigla da radim, a i nešto nemam nikakvu želju i volju. Čitala sam lektiru jer sam morala, i to je to, rekla je pevačica.

Iako je nekada razmišljala o daljem školovanju, ističe da su je upravo kafana, pevanje i život naučili kako da upozna ljude.

– Za mene je svaki čovek knjiga. Ne mislim da bih bila pametnija da sam završila neke fakultete.

Udaja sa 16 godina i beg od kuće

Zlata se, odmah po završetku osmog razreda, udala za čoveka kojeg nije volela.

– Tako je tada bilo... Ako ne ideš u školu, udaju te. Iako je u toj porodici sve bilo divno, smatrala je sebe najnesrećnijom osobom na svetu. Priznaje da pevanje prvobitno nije volela zbog trauma iz detinjstva – kada bi se njena majka vraćala sa nastupa, dolazilo je do tuča, svađa i ljubomore sa očuhom. Ipak, sudbina je imala drugačiji plan: nakon što je pobegla iz neželjenog braka, započela je muzičku karijeru.

Bila u vezama sa oženjenim muškarcima

Zlata Petrović je možda čak i jedina pevačica koja je javno priznala da je bez problema bila u odnosu sa oženjenim muškarcima.Nedavno je na društvenim mrežama postao viralan deo Zlatinog intervjua u kojem jasno ističe da iako je bila sa oženjenim muškarcima, ona nikada nije dozvolila da njihov brak dođe do razvoda. Vešta je bila u prikrivanju tih odnosa, tako da nijedna žena nije saznala za aferu svog muža. Zlata takođe kroz svoje intervjue ističe da je sa muškarcima bila isključivo iz zadovoljstva, nikada iz interesa.

O tome koliko je Zlata bila fatalna po muškarce često su govorili njeni bivši muževi Peja i Hasan Dudić, a da je ostavila neizbrisiv trag i u srcima onih koji su imali već uveliko porodice i supruge dok su se viđali tajno s njom, bilo je jasno kada je u jednom intervju progovorio Mirko Kodić.

Poznati harmonikaš je istakao da je u zenitu svoje mladosti i karijere često bio okružen pevačicama i da nije mogao da odoli, a jedna od onih s kojom se, kako kaže, tajno viđao dok je bio u braku bila je i Zlata Petrović.

Kodić je u svojoj izjavi o aferi koju je imao sa Zlatom istakao da je ona poznata i kao pravi laf, da mu se često našla u najtežim trenucima i kao prijatelj i da je to ono što najviše ceni kod nje.

