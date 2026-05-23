Jeziva sudbina našeg pevača: Stradao na vrhuncu slave, izgubio život u tradičnoj nesreći

Pesme "Lažem sebe da mogu bez tebe" i "Ikona", samo su neke od velikih hitova legendarnod Bože Nikolića, pevača i kompozitora romskog porekla.

Boža je ostavio veliki trag na domaćoj javnoj sceni, a njegov život i vanvremenska karijera prekinuti su pre više od 20 godina kada je stradao u saobraćajnoj nesreći, nešto pre izdavanja novog albuma.

U "Cipiripi bendu", Nikolić je počeo svoju kaijeru, a potom mu slavu donosi veliki hit "Bidai", nakon čega i sam dobija nadimak Boža Bidai.

Kao kompozitor sarađivao je sa mnogim poznatim ličnostima, a njegove pesme i danas se slušaju na mnogim slavljima.

Kobna noć

2004. godine se dogodila kobna noć kada je poginuo u udesu, a u tom momentu, karijera mu je bila na vrhuncu. Zaspavši za volanom, pevač je stradao u udesu kom su doprineli brza vožnja, umor i neprilagođavanje uslovima na putu.

- Njegov golf naletio je na džip grand čiroki i izazvao direktan sudar. Obojica vozača ostala su na mestu mrtva - pisalo je u zvaničnom izveštaju o težini nesreće.

Sećanje na Božu Nikolića

Njegov poslednji muzički projekat objavljen je posthumno, pod nazivom "Uspomena na Božu Nikolića". Na tom albumu bila su i dva najveća hita, a Božine kolege su te pesme i otpevale.

- Kolege pevači na slavljima često Božu i pomenu u trenucima kada pevaju njegove pesme - i danas govore njegovi saradnici, a to prilično pokazuje koliko je Nikolić bio poštovan, cenjen i voljen.

Autor: D. T.