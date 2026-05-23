Žene lude za unukom čuvenog Gidre! Ovo je naslednik legendarnog glumca: Kakva frajerčina (FOTO)

Izvor: pink.rs/blic.rs

Legendarni glumac Dragomir Bojanić Gidra, čuven po maestralnoj ulozi Žike Pavlovića u „Žikinoj dinastiji“, ostavio je neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji. Iako nas je napustio pre tri decenije, sećanje na njega brižno čuva njegov unuk Jovan Stojanović, uspešan maneken koji svojim izgledom privlači veliku pažnju i rado razbija zablude o privatnom životu svog proslavljenog dede.

Iako je Gidrina smrt 1993. godine najviše pogodila njegovu ćerku Jelenu, koju je dobio u braku sa koleginicom Ljiljanom Kontić, uspomene na njega žive kroz celu porodicu. Jovan Stojanović, unuk Gidrinog rođenog brata Milomira, i danas se rado seća vremena provedenog sa deda-stricem. Prema njegovim rečima, Gidra se privatno nije mnogo razlikovao od lika koji ga je proslavio.

Jovan se sa osmehom prisetio jednom prikom:

- Često sam ga posećivao u njegovom stanu blizu Kalemegdana. Kakav je bio u 'Žikinoj dinastiji', takav je bio i u svakodnevnom životu, nasmejan i vedar. Nikada ga nisam video tužnog ili namrgođenog.

Istina o velikoj ljubavi i navodnim neverstvima

Gidrina ljubavna priča sa suprugom Ljiljanom bila je burna, zbog čega su u javnosti često kružile spekulacije da joj je glumac bio neveran. Međutim, Jovan tvrdi da su te priče bile apsolutno netačne i da je velika ljubav zapravo bila uzrok njihovih povremenih rastanaka.

Gidrin unuk o tome jasno kaže:

- Nije tačno da je moj deda bio švaler. On je mnogo voleo moju babu Ljiljanu i od te silne ljubavi dolazilo je i do svađe. Zbog toga su se često rastajali jedno od drugog, ali joj se on uvek vraćao. Nije odlazio zbog drugih žena, to nije istina.

Jovan svojom pojavom nikoga ne ostavlja ravnodušnim i važi za „frajerčinu“ za kojom su žene lude. On se profesionalno bavi manekenstvom, učestvovao je u brojnim kampanjama za poznate brendove, nosio revije i pojavljivao se u muzičkim spotovima.

Iako mami uzdahe lepšeg pola, Jovanovo srce je zauzeto. Gidrin naslednik je oženjen šminkerkom Majom, sa kojom ima sina po imenu Aleksej.

Autor: D.T.

