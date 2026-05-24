Ovo je dijeta u koju se kune naša pevačica: Skinula 13 kilograma očas posla!

Pevačica Ivana Selakov iskreno je govorila o borbi sa viškom kilograma i otkrila kako je uspela da smrša. Ona je objasnila da je borba sa kilažom nastala nakon trudnoće.

Ivana kaže da je uz pomoć proteinske ishrane uspela brzo da smrša.

- U trudnoći sam se ugojila 13 kilograma, ali nije to strašno. Znam da ima dosta žena koje se i više ugoje. Nisam pazila na ishranu jer mi je bilo bitno samo da moje dete bude zdravo. Dugo nisam mogla da dobijem dete, tako da kada sam ostala u drugom stanju, sebi sam dozvolila da jedem sve što želim- otrkila je svojevremeno za domaće medije.

Pevačica je otkrila da je ključ njenog mršavljenja bila čuvena mesna dijeta.

– Skinula sam brzo kilažu kada sam postala majka. Zahvaljujući proteinskoj dijeti, gde se uglavnom jede samo meso i povrće, skinula sam sve suvišne kilograme. Hleb ne jedem uopšte, kao ni testo, krompir, grašak, slatkiše… Ma sve što mi je omiljeno mi je i zabranjeno. Ponekad pojedem neko voće, ali uglavnom samo pijem limunadu – ispričala je pevačica koja se i nakon pandemije korona virusa ponovo ugojila i smršala uz pomoć izbalansirane ishrane koju je primenjivala.

Autor: D. T.