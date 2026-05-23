Ovo je porodični dom Džejle Ramović: Trospratna kuća okružena brdima i šumom, a tek da čujete šta kažu komšije

Mlada pevačica Džejla Ramović, poznata po svom neospornom talentu i jednostavnosti, odrasla je u porodičnoj kući u Goraždu koja se izdvaja prelepom lokacijom i pogledom na grad. Njen dom i životni put danas predstavljaju simbol pravog uspeha i skromnosti, dok komšije, poznanici i nastavnici o njoj imaju samo reči hvale.

Džejlin mali raj predstavlja prostrana kuća na tri sprata, okružena brdima i šumom. U ovom domu odrasla je sa roditeljima i sestrama, sa kojima je izuzetno bliska i sa kojima sve deli.

Poznanici i komšije ističu da je pevačica od malih nogu izuzetno lepo vaspitana, te da za svoju promociju nikada nije koristila kontroverze, skandale ili ružne komentare. Njena uspešna karijera temelji se isključivo na njenom talentu, inteligenciji i prepoznatljivom osmehu, što je čini pravim uzorom mnogima. Koliko je cenjena i voljena u svom rodnom mestu, najbolje je opisala njena nekadašnja nastavnica.

- Džejla je jednostavna, bez obzira na to šta se pisalo i kako se pisalo, ona uvek pokušava da pronađe neki lep, kulturan odgovor, da pronađe sebe. Taj glas koji ima treba da neguje, kao i dušu i osmeh. Hvala Bogu što imamo Džejlu Ramović".

Obrazovanje i lični razvoj kao prioritet

Iako gradi veoma uspešnu muzičku karijeru, Džejli je od samog početka obrazovanje bilo izuzetno bitno. Upisala je fakultet i u potpunosti je posvećena učenju, čime dodatno pokazuje svoju ambiciju i veliku želju za ličnim napretkom i razvojem. Njena priča jasno pokazuje da uspeh dolazi uz predan trud, skromnost i stalno negovanje pravih životnih vrednosti.

Autor: D. T.