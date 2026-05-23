Prva fotka Joce Stefanovića sa sinom: Prizor iz porodilišta topi srca, ponosni roditelji ne skidaju osmeh

Pevač Joca Stefanović juče je postao otac, a njegova supruga Iva Bojanović na svet je donela sina kojem su dali ime Vukan. Sada su ponosni roditelji objavili zajedničku fotografiju iz porodilišta i oduševili.

Joca nije skidao osmeh sa lica dok je u naručju držao prvenca, a hrabra mama kojoj je ovo treći porođaj, nije krila zadovoljstvo što je sve prošlo kako treba.

- Stigao nam je Vukan! Ima da ga mazimo i volimo, gnjavimo i razmazimo! I naravno, kimono mu ne gine - napisala je ponosna mama.

– Iva je imala veoma lak i brz porođaj, sve je prošlo u najboljem redu. Beba je teška 3.400 grama i duga 49 centimetara, svi su presrećni i emotivni. Joca trenutno spava, od sreće nije znao gde će, ali ga je sad sve stiglo – rekao je izvor za Informer.

Značenje imena Vukan

Muško ime Vukan je staro srpsko i staroslovensko ime čije je osnovno značenje "izvedeno od reči vuk" (životinja), a u prenesenom smislu označava zaštitnika, neustrašivog borca i onoga ko je spreman da sačuva druge.

Poreklo: Ime potiče od staroslovenske reči za životinju vuk, što u istorijskom kontekstu vuče koren i iz reči sa značenjem "derikoža".

Istorijski značaj: Ime je duboko ukorenjeno u srpskoj tradiciji. Najpoznatiji istorijski nosilac ovog imena bio je veliki župan Vukan Nemanjić, najstariji sin Stefana Nemanje i brat Svetog Save.

Autor: D .T.