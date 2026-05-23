Tanja Savić se pojavila na bini u Areni Zagreb! Publika je dočekala uz ovacije (VIDEO)

Pevačica Tanja Savić počela je svoj prvi solistički koncert u Areni Zagreb, a publika ju je dočekala ovacijama i gromoglasnim aplauzom.

Došao je dan koji su njeni fanovi dugo čekali, pa je prepuna arena od samog početka bila ispunjena emocijama i odličnom atmosferom.

Tanja se publici obratila već na samom početku koncerta i priznala da je ovim nastupom ostvarila svoj veliki san.

Nakon prve pesme usledili su brojni hitovi koje je publika pevala zajedno sa njom uglas, stvarajući atmosferu za pamćenje.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Za ovaj koncert danima se tražila karta više, što najbolje pokazuje koliko je publika u Zagrebu sa nestrpljenjem čekala njen dolazak i veliki spektakl.

Ovo je ujedno i prvi solistički koncert Tanje Savić u Areni Zagreb, čime je pevačica ispisala važnu stranicu svoje karijere.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: pink.rs