Za ovo zanimanje se školovao Darko Lazić: Želeo je da se bavi ovim zanatom

Darko Lazić proslavio se u "Zvezdama Granda" nakon čega je izgradio uspešnu karijeru i pozicionirao se na sam vrh estrade. Danas je tako jedan od napopularnijih folkera, a malo ko zna detalje o njegovom obrazovanju.

Darko Lazić završio je srednju frizersku školu, a svojevremeno je pričao da ga je ta profesija privlačila i da je ozbiljno želeo time da se bavi.

Međutim, kasnije je krenuo da snima pesme i puni klubove te je shvatio da je estrada dosta profitabilnija i nikada se nije bavio zanatom.

Kaća Lazić otkrila je za "Blic" kako Darko prolazi kroz težak period nakon smrti rođenog brata Dragana.

- Nije, nije mu lako. Verujem i da mu nije lako ni da zapeva, ali on mora biti nasmejan. Mislim, niko neće doći da gleda nekog ko je na bini namršten. Jednostavno, to je opis njegovog posla, da on zabavlja ljude, da nasmeje ljude, ali i sigurna sam da mu nije lako ni da se nasmeje, ni da bude raspoložen, da deluje raspoloženo i kad nije raspoložen. Ali opet kažem, sve je to u opisu njegovog posla, tako da mislim da on to dobro gura. Ja gledam da budem uvek uz njega i pre svega ovoga, a pogotovo sada, a i mislim da ga deca dosta oraspolože. Mislim da ga deca dosta podižu što se tiče svega toga. Volim i ja da ga podižem, da pričam s njim, da budem uz njega - rekla je ona, pa otkrila i da je slična situacija i sa Darkovom majkom, kao i Draganovom udovicom.

Autor: D. T.