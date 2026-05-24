Lepa Brena je pre Bobe bila sa ovim poznatim muškarcem: Još tada mu je pričala o svom najvećem životnom strahu

Pre nego što je postala najveća jugoslovenska zvezda i udala se za tenisera Slobodana Bobu Živojinovića, Lepa Brena je svoju mladost i srce poklonila jednom zrenjaninskom didžeju.

Njena idilična i romantična veza sa Mirkom Krlićem ostavila je dubok trag u Zrenjaninu, a on je svojevremeno otkrio nepoznate detalje o pravoj, emotivnoj i ranjivoj Breni, kakvu javnost nije imala prilike da upozna.

Lepa Brena je svoju impresivnu karijeru započela 1980. godine, a upravo je Zrenjanin bio grad u kojem je stekla prve obožavatelje, ali i doživela veliku ljubav. Njen prvi poznati dečko bio je Mirko Krlić, zrenjaninski didžej, vlasnik kafića "Roksi" i lokalni lepotan, kojeg su opisivali kao stasitog mladića kreolskog lica. Njihova emotivna priča počela je u vreme kada je Brena, kao još uvek neafirmisana pevačica, nastupala u zrenjaninskom hotelu Vojvodina.

- Svideli smo se jedno drugom na prvi pogled. I počeli smo da se zabavljamo,” ispričao je Krlić 1985. godine. Prisećajući se njenih početaka, istakao je da su gotovo svaki dan provodili zajedno i da je, iako do kraja profesionalac na radnom mestu, Brena privatno bila sasvim obična, inteligentna i moralna žena koja je znala šta hoće.

Iako je na sceni zračila energijom i delovala nezaustavljivo, Krlić je posvedočio o njenoj drugoj, ranjivijoj strani. Brena je teško podnosila odvojenost od roditelja koji su živeli u Brčkom, kao i samoću u hotelskim sobama, pa se dešavalo da plače i po čitav sat bez prestanka. Mirko joj je tada bio najveća uteha.

- Na brzinu bi se spremila, seli bismo u moj crveni Fiat kupe, i za nešto više od sata brze vožnje bili bismo kod njenih u Bosni,” prisetio se Krlić kako joj je pomagao da prebrodi usamljenost. Brena je duboko u sebi žarko želela decu i život u porodičnom krugu. Krlić je preneo i njene reči prepune straha od budućnosti:

- Mirko, najveća mi je želja da zasnujem svoju porodicu. Stalno me progoni misao da će slava jednoga dana proći, a ja ostati sama....

Uspon do zvezda: Slava je nije promenila

Uspeh Lepe Brene desio se velikom brzinom i, kako Krlić kaže, eruptirao je „kao vulkan”, ali njoj ta popularnost nije udarila u glavu. Njen bivši partner se prisetio istorijskog trenutka kada je Brena napravila svoj prvi veliki prodor na televiziji uz pesmu „Čačak, Čačak”.

- Tog popodneva bili smo u mom stanu i zajedno smo gledali televizijski program - kad se ona neočekivano pojavila na malom ekranu. Tada je prvi put uživo videla sebe na televiziji. Međutim, ta iznenadna slava joj nije nimalo udarila u glavu. Ostala je na zemlji - ista kao što je i pre bila - -rekao je svojevremeno Mirko za "Yugopapir" i "Sabor".

Prijateljstvo nakon ljubavi i zrenjaninska čaršija

Iako je zrenjaninska čaršija uveliko pričala da je svadba gotova stvar, njihova dugogodišnja veza se na kraju ipak završila prijateljstvom. U decembru 1985. godine mediji su nagađali da se Brena udaje za mladog novinara Ratka Kneževića, a Krlić je za medije izjavio da se nimalo nije iznenadio vestima o njenoj udaji, jer je oduvek znao koliko je maštala o stvaranju porodice. Krlić je dodao da su ostali u odličnim odnosima i da mu je redovno slala razglednice sa svojih inostranih turneja.

Krlić je ovom prilikom oštro demantovao i gradske priče da mu je poznata pevačica finansirala otvaranje kafića:

- To što se po Zrenjaninu priča da mi je Brena dala novac za ovaj kafić, da me je posetila svojim belim Mercedesom, pa čak da je bila i na otvaranju kafića - u svemu tome nema ni trunke istine. Ovaj kafić ja sam otvorio sopstvenom ušteđevinom i mnogim pozajmicama - objasnio je zrenjaninski didžej.

Gledajući unazad na njihovu romansu, Krlić je emotivno zaključio:

- Ja joj od srca čestitam, i ne žalim, a ono vreme koje smo proveli zajedno, to je bila naša mladost.

Autor: D. T.