AKTUELNO

Domaći

Zdravko Čolić je s ovom poznatom Srpkinjom godinama u svađi, nikad joj nije oprostio ono što mu je uradila

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevač Zdravko Čolić i nekadašnja koreografkinja Leposava Stefanović, poznatija kao Lokica, bili su izuzetno bliski saradnici i prijatelji, ali su pre više od 40 godina potpuno prekinuli svaki kontakt. Razlog za ovaj dugogodišnji prekid prijateljstva bila je jedna iskrena izjava poznate koreografkinje koja je slavnog pevača tada duboko pogodila.

Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, Lokica Stefanović, osnivačica plesne grupe "Lokice", i Zdravko Čolić bili su nerazdvojni prijatelji. Njena plesna grupa često je nastupala sa njim, a koliko su bili bliski svedoči i to da ga je Lokica više puta opisivala kao člana porodice, doživljavajući ga gotovo kao rođenog brata.

Foto: Promo, Aleksandar Kerekes Keky

Prekretnica u njihovom odnosu dogodila se tokom snimanja filma "Pjevam danju, pjevam noću". Sve je počelo kada je Lokica prokomentarisala Čolićev talenat za ples pred rediteljem filma.

- Kada smo snimali film 'Pjevam danju, pjevam noću', rekla sam reditelju Jovanu Ristiću da Zdravko nije talentovan za igru. Kako je to bio film o Čoli, reditelj mi je rekao da su svi - prijatelji, kolege, pa čak i učiteljice - 'šećerili' izjave o njemu, i da sam ja zapravo jedina koja kaže ono što svi vide: da Zdravko ne zna da igra.

Nakon što je ova informacija stigla do pevača, on se uvredio, a po njegovom povratku iz vojske 1978. godine, njihov dotadašnji kontakt je potpuno i konačno prekinut.

Lokica se kasnije osvrnula na ovaj događaj, ističući da joj nije bila namera da ikoga uvredi i da bi volela da se njihov odnos izgladi.

Foto: Aleksandar Kerekes Keky

- Nakon te izjave prestalo je naše prijateljstvo. Morala sam to da kažem jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Samo sam objasnila da on nema talenat za igru, a vežbanjem smo ipak postigli rezultat - naučio je da igra. Volela bih da se pomirimo, zbog njegovih ćerki i žene. Imam i ja sada unuku. Možda je sve bila neka sujeta.

Autor: D. T.

#Lokica Stefanović

#Zdravko Čolić

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovu pesmu Zdravko Čolić nikad ne peva na svojim nastupima: Jedna je od njegovih najlepših, a napisao ju je Đorđe Balašević

Domaći

ZDRAVKO ČOLIĆ BIO INTIMAN SA POZNATOM SVETSKOM ZVEZDOM! Šokirao detaljima: Bilo je loše, osetio sam se iskorišćeno!

Domaći

SEVE ŽELI DA SE POMIRI S BIVŠIM! Pokušava da stupi u kontakt s Kojićem, a evo i zbog čega!

Domaći

SVE SE PROMENILO ZBOG JEDNE REČENICE: Zdravko Čolić i poznata dama bili nerazdvojni, a onda je puklo prijateljstvo!

Domaći

Zdravko Čolić prodao vilu na Košutnjaku! Evo i za koliko para!

Domaći

ISPLIVALI NOVI DETALJI! Evo šta Zdravko Čolić radi nakon što je u Tužilaštvu dao izjavu o bombaškom napadu (VIDEO)