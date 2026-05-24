SENIDAH ZA 17 KONCERATA STAVLJA 715.000 EVRA U DŽEP! Otkrivamo koliko koštaju njeni nastupi, mnogima će se od ove cifre zavrteti u glavi

U periodu od 1. maja do 30. oktobra regionalna muzička zvezda imaće četiri nastupa na festivalima u Grčkoj i u regionu, a pevaće i u nekoliko klubovima

Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, u petak je održala prvi od tri koncerta u rasprodatom Sava centru, a publika je od prve numere uglas pevala s njom, često je i nadjačavajući.

Pevačica je u Beogradu zablistala u kožnom topu i dugačkoj suknji bordo boje, a sve vreme koncerta bila je bosa.

Pune ruke posla

Poznati su ovom prilikom izostali, pa smo primetili samo glumca Slavena Došla i pevača Savu Perovića, a zanimljivo je da je upravo ovim koncertom Senidah ispunila obećanje koje je dala fanovima. Ona je pre nekoliko meseci istakla da u prvom redu želi samo fanove, a ne poznate ličnosti. Tako je i bilo.

Inače, Senidah, koja se trenutno nalazi na velikoj regionalnoj turneji, ruši sve rekorde, pa i one koji se tiču zarade.

Kako saznajemo od izvora bliskom muzičarki, ona je trenutno jedna od najplaćenijih pevačica na našoj estradnoj sceni, pa tako za jedan nastup u klubu dobija čak 25.000 evra, što je smešta u sam vrh. Kad su u pitanju veliki solistički koncerti u dvoranama po regionu, kao što je to bio slučaj i sa Sava centrom, brojka je još veća - čak 70.000 evra po koncertu!

Sudeći po listi koncerata i nastupa tokom narednih nekoliko meseci, Senidah će imati pune ruke posla, ali i džepove pune love.

Tako će ona u periodu od 1. maja do 30. oktobra imati ukupno 17 koncerata. Od toga, četiri nastupa su na festivalima u Paraliji u Grčkoj, Tjentištu u Bosni i Hercegovini, na Ohridu u Severnoj Makedoniji i na plaži Zrće na Pagu, u Hrvatskoj.

Senidah će pevati i po klubovima, pa je tako već angažovana u Strumici, Diseldorfu, Budvi, Vodicama i na Krku. Od ovih nastupa, pevačica će biti bogatija za 225.000 evra.

Velikih solističkih koncerata Senidah će imati ukupno osam - tri u Beogradu i po jedan u Banjaluci, Frankfurtu, zagrebačkoj Areni i Zenici.

Kako po jednom od njih zaradi oko 70.000 evra, jasno je da će od njih zaraditi 490.000 evra.

Prostom računicom, dolazi se do svote od 715.000 evra, čime ne mogu da se pohvale ni muzičke zvezde koje su mnogo duže od slovenačke kantautorke na regionalnoj sceni.

Autor: N.P.