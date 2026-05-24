Propuštena prilika? Slavica Ćukteraš propustila mnoge hitove, odbila numeru koja je napunila arene!

Šok potez!

Opšte je poznato da pevači i pevačice kroz karijeru, odbiju da snime pesme koje posle pripadnu drugim pevačima i postanu veliki hitovi. To se desilo i Slavici Ćukteraš koja je odbila pesmu Tanje Savić "Igračka", kao i pesmu "Marš" od Aleksandre Prijović.

- Tada sam ja drugačije gledala i razmišljala o životu i pesmama, to je bilo pre skoro 20 godina. Nekako se nisam pronašla u tim rečima, a kada je to slučaj, onda znaš da ne možeš tu pesmu ni da otpevaš kako treba. Zato i nisam želela da se upuštam u tu avanturu, a Tanja ju je stvarno sjajno iznela - isprčala je Slavica svojevremeno za "24sedam".

Takođe, otkrila je i da nije htela sa snimi numeru "Marš" koja je potom pripala Aleksandri Prijović.

- Aleksandra je uradila sjajan posao sa tom pesmom, čujete je gde god da se okrenete, a i spot je fantastičan. Kada sam čula pesmu, dopala mi se. U ovom slučaju je "Marš" otišao u prave ruke - ispričala je pevačica.

Autor: N.P.