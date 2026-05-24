Riki Martin prekinuo tišinu posle skandala: Evo šta je poručio nakon drame na nastupu u Crnoj Gori!

Za Dan nezavisnosti Crne Gore pevao je Riki Martin, a tokom nastupa svetske muzičke zvezde desio se incident kada je u publiku bačen suzavac. On se sada prvi put oglasio na Instagramu i istakao da je još uvek pod utiskom.

- Crna Goro, biraću da se sećam samo neverovatne energije koju sam osetio od svih vas. Publika tako topla i puna ljubavi. Zajedno smo slavili muziku, kulturu i naravno vašu nezavisnost. Još uvek sam pod utiskom te neverovatne večeri nastupajući za vas. Hvala vam mnogo na pozivu, šaljem vam puno ljubav i sigurno ću se vratiti - napisao je Riki Martin na pomenutoj društvenoj mreži.

Oglasila se crnogorska policija

Crnogorska policija traga za osobom koja je tada bacila suzavac na koncertu latino zvezde Riki Martina na centralnom trgu u Podgorici povodom Dana nezavisnosti.

Suzavac je izazvao paniku među građanima i koncert je na kratko bio prekinut, ali je ubrzo nastavljen.

- Sinoć oko 23 časa u blizini bine je aktiviran ručni suzavac zbog čega je došlo do kraće panike među građanima. Koncert je ubrzo nastavljen. Službenici sektora kriminalističke policije su fotografisali, izuzeli deo navedenog suzavca koji je pronađen u blizini bine. Osoba koja je bacila suzavac brzo će biti pronađena", kazao je Milan Delić, načelnik OKC-a, preneli su podgorički mediji.

Građani razočarani

Inače, incident je izazvao veliko razočaranje i pravu buru na društvenim mrežama.

Naime, umesto da veče protekne isključivo u znaku muzike i slavlja, nepoznata osoba je usred nastupa bacila suzavac u publiku, usmeren u pravcu bine. Ovaj neočekivani događaj izazvao je šok među prisutnima, a na internetu su se ubrzo nizali komentari ogorčenih građana koji nisu krili svoje nezadovoljstvo i stid zbog ovakvog ponašanja.

- Zašto? Jel bila neka tuča ili šta? Da li je moguće da smo tolika stoka od naroda - glasila je jedna objava.

- Ovakvih seljačina moje oči nisu videle, a izgleda živimo u istom gradu - glasila je druga objava.

- Sramota vala, ali baš. Da li je moguće da nam se ovo dešava - napisao je jedan korisnik društvene mreže "X".

Uprkos ovom skandaloznom događaju i opasnoj situaciji, Riki Martin je pokazao izuzetan profesionalizam. Iako je incident pretio da u potpunosti prekine događaj, pevač nije želeo da razočara svoje fanove. Njegovu reakciju i potez za divljenje najbolje opisuje izjava jednog od fanova na mrežama:

