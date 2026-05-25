U Tap 011 vladala sujeta i tihi rat: Šok ispovest Goce Tržan, obelodanila da je bila ljubomorna na Ivanu!

Pevačica otvoreno o periodu vrtoglave slave i koleginici Ivani Peters

Goca Tržan jednom prilikom govorila je o svojim počecima u muzičkom svetu, te se prisetila perioda kada je pevala u grupi "Tap 011" u kojoj se i proslavila.

Bila sam nepodnošljiva

Pevačica je bez dlake na jeziku progovorila o svom stavu i ponašanju u to vreme.

- Bilo je mnogo sujete i kod nas, ali odrasli smo. Bili smo jako mladi i jako sujetni. Svađali smo se kada je bilo vreme i time smo to prevazišli. Uvek je bilo napeto, ali publika to nije mogla da oseti nikada. Ja se nisam svađala, samo sam bila previše intenzivna, mislim da sam bila nepodnošljiva. Shvatala sam stvari malo ozbiljnije, sve sam shvatala lično i ego mi je bio ogroman u tom periodu - rekla je iskreno Goca.

Prezasićenje

Goca je priznala i koji je razlog bio da napusti grupu koja je doživela vrtoglavi uspeh.

- U to vreme smo se mnogo zezali, nastupali smo i po 7 dana nedeljno. Imali smo mnogo manje novca i mnogo manje smo zarađivali iako smo bili najpopularniji bend tih vremena. Iskreno, novac nije bio razlog našeg razlaza. Ja sam poželela da idem jer sam se prezasitila. Mi smo svaki dan po ceo dan bili zajedno, neprekidno. Više se ni pred izlazak na binu nismo šalili, morala sam da vidim gde ću i šta ću. Nisam se više dobro osećala na bini. Novac jeste važan faktor, ali zapravo najvažnije je to što mi više nismo imali taj elan. Trebala nam je pauza. Razišli smo se bez teških reči i svađa - rekla je Goca.

10 godina bez kontakta﻿﻿

Članovi popularnog benda nisu bili u kontaktu čitavu deceniju, a onda je jedna večera promenila sve. Susret nakon 10 godina trajao je 7 sati, a emocije su ih potpuno savladale. Tržanova je priznala i kakvo mišljenje je imala o Ivani Peters.

- Kada je bila naša prva proba u prostorijama Arene, bend se okupio i krenuli su da sviraju pesmu "100 dana u mesecu", kad smo otpevale prvi refren, sećam se samo da su mi suze bile u očima. Evo i sada me obuzimaju emocije. To je period mog života gde sam ja učila, imala sam najveću moguću sreću da me o pevanju uči Ivana. Iako sam u tom periodu mrzela što je ona toliko bolja pevačica od mene, tada mi je ego bio ogroman. Kada sam nakon toliko godina stala pored nje da ponovo pevamo, ona mi je rekla: "Bože, koliko si ti napredovala sa pevanjem", meni je srce tada bilo puno - rekla je Tržanova sa očima punih suza.

Novi Tap

Ivana Peters od nedavno više nije deo popularne grupe Tap 011.

Iako još uvek nema zvaničnog objašnjenja da li je reč o trajnom razlazu ili privremenoj pauzi, jedno je sigurno - bend već nastupa u novom sastavu.

- Legendarni Tap 011 donosi veče hitova koje znaš napamet, ali u novoj energiji! Ove godine dolaze sa novom Ivanom - navodi se u saopštenju.

Autor: N.P.