Bolna ispovest naše pevačice! Nakon smrti supruga ostala sama, pa piznala: I od goreg ima gore

Pevačica Milena Plavšić se suočila sa nizom tragičnih gubitaka koji su duboko obeležili njen život i trajno promenili način na koji doživljava praznike.

Otkako je 2020. godine preminuo njen suprug Duško Knežević, Milena od tada praznike dočekuje sama, o čemu je otvoreno govorila.

Smrt supruga za nju je predstavljala deseti, a ujedno i najteži životni udarac u nizu porodičnih tragedija.

Pre njega, pevačica je izgubila brata i petnaestogodišnjeg bratanca koji je tragično nastradao, a potom i rođenu sestru koja je preminula od tuge za svojim sinovima.

Iako joj praznici više ne donose istu radost jer pored sebe nema ljubav i podršku, Milena u srcu čuva dragocene uspomene iz detinjstva.

Sa velikom nostalgijom se priseća proslava Božića u roditeljskoj kući, a kao najdraži običaj ističe lomljenje česnice. Posebnu draž ovim trenucima davali su njeni roditelji, koji su se uvek trudili da nameste komad hleba tako da baš deca izvuku novčić za sreću.

Svoju neprolaznu ljubav prema suprugu Milena je iskazivala i kroz emotivne poruke, ističući da će on večno živeti u njenom srcu i da je svakodnevno u njenim mislima.

Ostala dosledna sebi i jaka

Uprkos neizrecivoj tuzi i spoznaji da praznici više nikada neće biti isti, pevačica pokazuje izuzetnu hrabrost i snagu duha, ističući:

- Moj muž je deseti i on mi je zadao najveći udarac. Samo nekoliko meseci pre njega, od moje rođene sestre koja je već izgubila sina, i drugi sin joj je umro. On je umro, a dečko od 15 godina je poginuo i sestra je u međuvremenu umrla od tuge, nije mogla nikada da preboli to. Borim se, ne žalim se na sudbinu, jer i od goreg ima gore" - rekla je jednom prilikom pevačica.

Autor: N.B.