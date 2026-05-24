PLAŠILA SAM SE DA NISAM DOVOLJNO DOBRA: Tea Tairović progovorila o MEGA uspehu njenog novog albuma 'DOMINANTNA', pa spomenula i nesigurnosti koje je prebrodila i pobedila (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Jedna od najistaknutijih pevačica današnjice, Tea Tairović, progovorila je samo za emisiju ''Premijera vikend specijal'' o ogromnom uspehu njenog novog albuma ''Dominantna''. Ona je voditelju Nemanji Vujičiću otkrila kako se oseća, s obzirom na to, da su gotovo sve pesme s njenog novog albuma najslušanije na svim muzičkim platformama, te je ona jedna od vodećih izvođača na našem javnom prostoru.

Koliko je danas teško biti najslušaniji na Jutjubu?

- Lako je kada volite ono što radite i kada ste sigurni u to što radite, onda idete do kraja.

Naziv tvog novog albuma ''Dominantna'' je veoma zanimljiv'', da li si ti dala naziv, ili neko iz tvog tima?

- Najzaslužnija sam ja za taj naziv. Album nosi naziv jedne od pesme sa albuma, a i mogu slobodno da kažem da se sa svojih trideset godina tako i osećam. Nisam tokom čitavog dana dominantna i ne lupam šakom o sto, ali kada je muzika u pitanju i na sceni se svakako osećam tako. Uvek se treba samo i isključivo sa sobom takmičiti, nikada s drugim ljudima. Kao što i sam album kaže, ''Dominantna'' konačno sam ja 100%. Nisam se uplašila da neka pesma bude na albumu, kao ranije. Plašila sam se da nisam dovoljno dobra. Uvek sam sebe najviše plašila, a mislim da je inteligencija i introspekcija, sposobnost i slabost u isto vreme, jer što više posmatrate sebe, više mana uviđate. To su neke sumnje koje ne mogu da preovladaju, bar u mom slučaju i drago mi je da je tako. Znam ko sam i šta sam, ali se to gradi vremenom.

Od čega u životu odustaješ?

- Dešava se da ako vidim da nešto forsiram, onda odustajem. Ne volim da silim. Ukoliko tokom dana imam mirnu energiju, ne teram sebe da radim nešto na silu, već se prilagodim sebi.

Autor: S.Z.