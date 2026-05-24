Očekujte neočekivano! Ćana na krije sreću zbog prvog solističkog koncerta, najavila iznenađenja pa priznala kako će se pojaviti na bini: Danas je važno...

Uživo u Premijeru vikend specijal se uključio voditelj i reporter Nemanja Vujičić.

Nemanja je razgovarao sa pevačicom Stanojkom Mitrović Ćanom o njenom koncertu koji je najavljen za 13. jun.

- Moram da kažem da sam presrećna, ljudi se spremaju uveliko za koncert. Potvrdili su mi mnogi dolazak autobusima, iz Novog Sada, Banja Luke, biće to noć za pamćenje. - rekla je Ćana pa je dodala:

- Očekujem mnogo veliku publiku, i ljude kojima sam ja pevala na veseljima, i tome se radujem.

Ćana je otkrila kako planira da dođe na koncert:

- Iskreno napokon smo osmislili kako će to izgledati. Ja sam ulazila na sto načina na veselja, ali ovo još nismo i radujem se tome. Meni su podrška sin i suprug, koji su uključeni u oraganizaciju - rekla je Ćana pa je dodala:

- Mnoge kolege će doći da me podrže ali biće i dosta gostiju, a ja dajem priliku mladosti, pa sam pozvala mlade ljude i popularne da dođu da mi budu gosti, spremamo se uveliko.

Pevačica nije krila zbog čega je čekala ovoliko dugo za koncert:

- Meni su stalno govorili da treba da pravim koncert, ali nije bilo prilike jer ja stalno nastupam. Moram da kažem da su me sada zaskočili i eto ga koncert - rekla je Ćana pa je dodala:

- Jedva čekam da vidim sva ta lica, publiku, draga lica, put je bio težak, ali smo stigli na cilj i to je najvažnije. - rekla je pevačica i otkrila šta je danas najvažnije:

- Najvažnije je biti čovek, hit imaš danas sutra nemaš, ali bitno je biti čovek, a ljudi oko mene znaju da sam ja dobronamerna, treba biti zadovoljan sobom pa ćeš biti i sa drugoma.

Autor: N.B.