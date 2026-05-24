KAŽU DA SRODNE DUŠE LIČE: Tea Tairović progovorila o svom suprugu i njegovoj podršci, pa otkrila na koji način je njena majka Božica savetuje oko karijere (VIDEO)

Progovorila o dragim ljudima i značaju koji oni imaju u njenom životu!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'' , regionalna muzička zvezda, Tea Tairović, progovorila je o svom privatnom životu.

Tea neretko ističe da joj je njena majka Božica najveća podrška, dok njen brak važi za jedan od najskladnijih na našoj javnoj sceni.

Ona je rešila da po prvi put, voditelju Nemanji Vujičiću, otkrije značaj njenih dragih ljudi i kada je reč o njenim poslovnim poduhvatima.

Da li je bilo poteškoća u tvom detinjstvu?

- U detinjstvu nije. Bilo je razigrano, veselo, s puno ljubavi, druženja, mašte...

Da li si znala čime ćeš se baviti?

- Intuitivno da, ali da sam znala da će to sigurno biti moj poziv, to ne mogu da kažem.

Tebi ljubavi kroz život nikada nije manjkalo.

- Mislim da se to po osobi odmah vidi. Po tome što čovek traži kao odrastao čovek, to mu je manjkalo u detinjstvu. Ja sam žena koja je iskreno i istinski puna ljubavi, a ne možete dati ono što nemate.

Često ističeš da ti je majka najveći oslonac. Da li je ona koja ima uvek ekskluzivnu mogućnost da čuje prva svaku pesmu ili tvoju odluku?

- Da, to je tačno. Međutim, ona kao roditelj ne podilazi tome da nešto nužno mora da joj se dopadne, a ja se ne povinujem automatski njenom mišljenju. Nekada mi je treba potvrda i njeno mišljenje, a nekada sam apsolutno sigurna u neke svoje stvari.

Da li puštaš i da se tvoja jača polovina umeša u tvoje poslovne poduhvate? Veoma je zanimljivo gledati vas, jer ste stalno zajedno.

- Mi se ne odvajamo. Da mi je neko to rekao pre pet godina, rekla bih toj osobi da nije normalna. Nedavno sam čitala komentare da ličimo, kad sam po prvi put objavila zajedniču sliku. Kažu ljudi da srodne duše liče. On ne voli da se meša, jer se ne bavi muzikom, ali ja volim da čujem osobu koja se ne bavi muzikom, voli nekad da kaže svoj sud. Nas dvoje smo uvek tu jedno za drugo. Konstantno smo zajedno.

Da li je to otežavajuća okolnost jer ste stalno zajedno?

- Da je otežavajuća okolnost, ne bi bili tajedno, to je jasno.

Da li je on jedan od razloga zbog čega si se iz Novog Sada preselila u Beograd?

- Većinom jeste, da. Kada smo se upoznali, bila sam na relaciji Novi Sad - Beograd. Bila sam stalno u putu, jer ja zbog nastupa, nemam ni krevet ni dom, ali sam se sada potpuno preselila u Beograd, on je bio najzaslužniji za to.

Autor: S.Z.