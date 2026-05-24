AKTUELNO

Domaći

KAŽU DA SRODNE DUŠE LIČE: Tea Tairović progovorila o svom suprugu i njegovoj podršci, pa otkrila na koji način je njena majka Božica savetuje oko karijere (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Progovorila o dragim ljudima i značaju koji oni imaju u njenom životu!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'' , regionalna muzička zvezda, Tea Tairović, progovorila je o svom privatnom životu.

Tea neretko ističe da joj je njena majka Božica najveća podrška, dok njen brak važi za jedan od najskladnijih na našoj javnoj sceni.

Ona je rešila da po prvi put, voditelju Nemanji Vujičiću, otkrije značaj njenih dragih ljudi i kada je reč o njenim poslovnim poduhvatima.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li je bilo poteškoća u tvom detinjstvu?

- U detinjstvu nije. Bilo je razigrano, veselo, s puno ljubavi, druženja, mašte...

Da li si znala čime ćeš se baviti?

- Intuitivno da, ali da sam znala da će to sigurno biti moj poziv, to ne mogu da kažem.

Tebi ljubavi kroz život nikada nije manjkalo.

- Mislim da se to po osobi odmah vidi. Po tome što čovek traži kao odrastao čovek, to mu je manjkalo u detinjstvu. Ja sam žena koja je iskreno i istinski puna ljubavi, a ne možete dati ono što nemate.

Foto: TV Pink Printscreen

Često ističeš da ti je majka najveći oslonac. Da li je ona koja ima uvek ekskluzivnu mogućnost da čuje prva svaku pesmu ili tvoju odluku?

- Da, to je tačno. Međutim, ona kao roditelj ne podilazi tome da nešto nužno mora da joj se dopadne, a ja se ne povinujem automatski njenom mišljenju. Nekada mi je treba potvrda i njeno mišljenje, a nekada sam apsolutno sigurna u neke svoje stvari.

Da li puštaš i da se tvoja jača polovina umeša u tvoje poslovne poduhvate? Veoma je zanimljivo gledati vas, jer ste stalno zajedno.

- Mi se ne odvajamo. Da mi je neko to rekao pre pet godina, rekla bih toj osobi da nije normalna. Nedavno sam čitala komentare da ličimo, kad sam po prvi put objavila zajedniču sliku. Kažu ljudi da srodne duše liče. On ne voli da se meša, jer se ne bavi muzikom, ali ja volim da čujem osobu koja se ne bavi muzikom, voli nekad da kaže svoj sud. Nas dvoje smo uvek tu jedno za drugo. Konstantno smo zajedno.

Da li je to otežavajuća okolnost jer ste stalno zajedno?

- Da je otežavajuća okolnost, ne bi bili tajedno, to je jasno.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Da li je on jedan od razloga zbog čega si se iz Novog Sada preselila u Beograd?

- Većinom jeste, da. Kada smo se upoznali, bila sam na relaciji Novi Sad - Beograd. Bila sam stalno u putu, jer ja zbog nastupa, nemam ni krevet ni dom, ali sam se sada potpuno preselila u Beograd, on je bio najzaslužniji za to.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#Karijera

#Ljubav

#Majka

#Porodica

#Tea Tairović

#Uspeh

#detinjstvo

#muzička zvezda

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Dominantna sam na sceni, ali privatno... Tea Tairović nikad iskrenije progovorila o braku i suprugu Ivanu!

Domaći

SVOJOJ DECI PRENOSIM ISTE DUHOVNE I PORODIČNE VREDNOSTI: Marija Egelja otkrila kako obeležava Veliki petak u svom domu, pa progovorila o najmilijima:

Domaći

OTIŠAO JE DA VIDI RODITELJE I POGINUO JE: Anabela sa samo 17 godina doživela tragediju koja joj je promenila život iz korena! Progovorila o dečku u ko

Domaći

U SUSRET NOVIM USPESIMA: Sanja Marinković progovorila o novom repertoaru teatra Odeon, očekivanjima od nove sezone emisije Magazin In, pa otkrila da l

Domaći

Suprug je lud i on podržava ludaka: Ivana Korab konačno progovorila o svom mužu, ali i majčinstvu!

Domaći

IPAK PRIZNALA DA IMA DEČKA?! Tea Tairović progovorila o ljubavnom životu, pa otkrila da li postoji neko ko joj se dopada!