'Od danas više ne...' Sloba Vasić o skandalu koji se desio na aerodromu, boravku u 'Lazi Lazarević' i borbi sa alkoholom, evo šta kaže za suprugu: Trpela je...

Uživo u Premijeru vikend specijal se uključio voditelj i reporter Nemanja Vujičić sa pevačem Slobom Vasićem.

Sloba Vasić je nakon turbulentnih dana iskreno govorio o preiodu koji je iza njega, te je otkrio da li je bio pod dejstvom alkohola kada je hteo da uđe u avion.

- Istina je da sam bio pod dejstvom alkohola i da zbog toga nisam ušao u avion. Tada sam se vratio kući i onda je bilo mog revolta u tom stanju, nisam bio previše agresivan i izvinjavam se radnicima na aerodromu. Nisam mogao da uđem u avion, oni su primetili da sam bio u alkoholisanom stanju. Sa mnom tada nije bio niko, trebalo je da uđem u avion, ali nisam mogao. - rekao je Sloba pa je dodao:

- Ja sam samo čovek od krvi i mesa, a sada se digla fama oko toga. Dan pre toga sam imao proslavu neku, i nisam spavao, a popio sam i nisam očekivao da će to da mi se desi. Želeo sam da ispoštujem ono što je dogovoreno, ali nisam jer me nisu pustili da uđem na let, bio sam izrevolitran i glasan, i pošto sam javna ličnost diglo se na viši nivo. Ja sam samo podigao ton, jer sam želeo da odem na taj nastup. Verujem da je i taj čovek gde je trebalo da idem, ljut, nisam u kontaktu ni sa kim, ali eto izvinjavam se i njemu, i publici, što se nisam pojavio.

- Moram da kažem da taj incident koji se desio, desio se. Ja sam ugasio telefon tada čim se to desilo i počeo sam da se borim sam sa sobom, i dolazimo do "Laze Lazarevića", to je javna ustanova, gde svi treba da se jave. Ja sam odlučio sam sa sobom da odem tamo, da kažem šta mi se desilo, i da poradim na sebi. Veoma sa zahvalan svojoj supruzi, u ovim najtežim trenucima, ona je imala veliki pritisak medija, a ona je sve vreme bila uz mene, posećivala me i moji prijatelji i moje kolege. Svima sam zahvalan, ali moram da kažem poruku svima, nije sramota da se potraži pomoć, to je samo pomoć za vas. Ja moram da kažem da ja više ne pijem, ostavio sam alkohol, ja imam porodicu i moram njoj da se posvetim.

