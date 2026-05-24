AKTUELNO

Domaći

NA PRVI POGLED SAM ZNALA DA JE ON TAJ: Tea Tairović otkrila šta je rekla svom suprugu prvi put kada su se sreli, pa progovorila o majčinstvu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Otkrila sve!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', jedna od najtraženijih i najpopularnijih pevačica današnjice, Tea Tairović, progovorila je o svom privatnom životu, te je otkrila da li uskoro planira da se ostvari u ulozi majke.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li ispituješ tvoju odluku da li je bila na mestu, kada si se zbog ljubavi preselila iz Novog Sada u Beograd zbog jače polovine, izgovorila i i sudbonosno da u strogoj tajnosti, da li je to bila tvoja ideja? Da li si možda razmatra da negde preko živite, u Los Anđelesu?

- Ne bih mogla preko da živim. Jedino u Africi nisam nastupala. Obišla sam ceo svet, ne bih mogla da živim od porodice, prijatelja, ne bih mogla dodatno da se udaljim i da živim negde preko.

Kada bi tvoj muž rešio da živite negde preko, da li bi onda pristala?

- Neće on to odlučiti. Ja sam uveliko i videla naš zajednički život, sve ovo. Kada smo se upoznali, prvi dan sam mu rekla da će on biti moj muž.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je on reagovao?

- Uglavno, ''šta je s ovom ženom'', što i dan danas primetim. Ja sam neko ko odmah želi odgovor na moje pitaje, komentar na konstataciju.

Kako si znala da je on onaj pravi?

- Ne umem da objasnim, znala sam to. Mislim da je on tek kasnije shvatio da sam ja žena njegovog života, ali je to bila zaljubljenost za ceo život.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li kroz nekoliko godina vidiš sebe kao majku njegove dece?

- Sigurno, naravno. Kad će to biti, ne mogu da kažem, ali sigurno i naravno da planiram to.

Rekla si da imaš to u planu, da li to znači da ti je sada posao primaran?

- Moram da kažem nešto što je društveno neprihvatljivo, ali mi je posao uvek najvažniji. Ceo svoj život, sve što imam sam posvetila ovom poslu. Posao me nikada nije slagao, niti izneverio. Mogu da kažem da se trudim da budem dobra supruga, ćerka i da ću sutra biti dobra majka. Moji ljudi, koji me okružuju potvrđuju da sve što sa sam sada, da sam u tome dobra.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#Brak

#Ivan Vardaj

#Porodica

#Tea Tairović

#muzička zvezda

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Znala sam da je pravi čovek za mene: Tea Tairović progovorila o svom suprugu, otkrila čime ju je osvojio, a zbog jedne stvari joj ulepšava svaki dan

Domaći

PRVI PUT PROGOVORILA O RODITELJIMA! Anđela Đuričić otkrila šta ju je dočekalo kad se vratila u RODNU KUĆU nakon ZADRUGE! Evo ko joj je najviše zamerio

Zadruga

'PRVI PUT SAM OSETILA DA TREBAM DA SE MENJAM ZBOG NEKOGA!' Anita otvorila PANDORINU kutiju i otkrila sve o odnosu sa Anđelom, progovorila o svojim PRO

Domaći

KAŽU DA SRODNE DUŠE LIČE: Tea Tairović progovorila o svom suprugu i njegovoj podršci, pa otkrila na koji način je njena majka Božica savetuje oko kari

Domaći

Sofija otkrila da je Terza njena ljubav koju oseća po drugi put u životu, pa oplela po Munji: On mi je prvi prilazio...

Domaći

SRELI SMO SE NA JEDNOM DOGAĐAJU: Breskvica progovorila o svom poslednjem susretu sa Vojažem, pa otkrila da li je bila u vezi sa fudbalerom! (VIDEO)