NA PRVI POGLED SAM ZNALA DA JE ON TAJ: Tea Tairović otkrila šta je rekla svom suprugu prvi put kada su se sreli, pa progovorila o majčinstvu (VIDEO)

Otkrila sve!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', jedna od najtraženijih i najpopularnijih pevačica današnjice, Tea Tairović, progovorila je o svom privatnom životu, te je otkrila da li uskoro planira da se ostvari u ulozi majke.

Da li ispituješ tvoju odluku da li je bila na mestu, kada si se zbog ljubavi preselila iz Novog Sada u Beograd zbog jače polovine, izgovorila i i sudbonosno da u strogoj tajnosti, da li je to bila tvoja ideja? Da li si možda razmatra da negde preko živite, u Los Anđelesu?

- Ne bih mogla preko da živim. Jedino u Africi nisam nastupala. Obišla sam ceo svet, ne bih mogla da živim od porodice, prijatelja, ne bih mogla dodatno da se udaljim i da živim negde preko.

Kada bi tvoj muž rešio da živite negde preko, da li bi onda pristala?

- Neće on to odlučiti. Ja sam uveliko i videla naš zajednički život, sve ovo. Kada smo se upoznali, prvi dan sam mu rekla da će on biti moj muž.

Kako je on reagovao?

- Uglavno, ''šta je s ovom ženom'', što i dan danas primetim. Ja sam neko ko odmah želi odgovor na moje pitaje, komentar na konstataciju.

Kako si znala da je on onaj pravi?

- Ne umem da objasnim, znala sam to. Mislim da je on tek kasnije shvatio da sam ja žena njegovog života, ali je to bila zaljubljenost za ceo život.

Da li kroz nekoliko godina vidiš sebe kao majku njegove dece?

- Sigurno, naravno. Kad će to biti, ne mogu da kažem, ali sigurno i naravno da planiram to.

Rekla si da imaš to u planu, da li to znači da ti je sada posao primaran?

- Moram da kažem nešto što je društveno neprihvatljivo, ali mi je posao uvek najvažniji. Ceo svoj život, sve što imam sam posvetila ovom poslu. Posao me nikada nije slagao, niti izneverio. Mogu da kažem da se trudim da budem dobra supruga, ćerka i da ću sutra biti dobra majka. Moji ljudi, koji me okružuju potvrđuju da sve što sa sam sada, da sam u tome dobra.

Autor: S.Z.