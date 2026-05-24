Emotivna objava Goce Tržan raznežila sve! Obratila se ćerki Leni na njen poseban dan: Pre 19 godina suočila sam se sa najvećim strahom

Ćerka Goce Tržan, Lena Marinković, proslavila je 19. rođendan, a pevačica se sada oglasila na Instagramu i emotivnom objavom posvećenoj naslednici raznežila je sve.

Naime, Goca je objavila njihove zajedničke fotografije uz koje je napisala sledeće:

- Ova naša zajednička slika sa ronjenja je toliko simbolična: želela sam da ti pomognem da pobediš strah od dubine, strah od nepoznatog, strah od ajkula i zato smo se zajedno suočile sa njima. Baš kao što sam se ja pre 19 godina suočila sa strahom od gubitka, od života, od bezrezervne ljubavi i ti si mi došla kao nagrada i način da ih pobedim. I postala si moja najveća radost i strepnja istovremeno. Lepa moja ćerko, nek ti je sa srećom još jedna nova godina života, završetak srednje škole, matura, početak novog životnog ciklusa koji može da ti donese nove strahove… Tvoj strah je za mene i Rašu samo novi stepenik koji ćemo zajedno pregaziti. Volimo te - napisala je Lena.

Lena je dobila ogroman buket roze cveća kao i omiljeni slatkiš - kinder jaja. U cvetnom aranžmanu je bila i figura srca sa natpisom "Volim te".

Ona je u opisu stavila samo emotikone belih srca.

Goca Tržan i Lena imaju jako prisan odnos o čemu je pevačica nedavno govorila.

- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana.

Autor: N.B.