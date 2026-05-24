TEA SLEDEĆE GODINE U BUGARSKOJ?! Progovorila o učešću na Evroviziji, dotakla se svoje karijere, pa spomenula Šabana Šaulića: Verujem da bi bio... (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', sagovornica voditelja Nemanje Vujičića bila je regionalna muzička zvezda, Tea Tairović, koja je otkrila mnoge detalje iz svog privatnog života.

Da li su se na tvom albumu najviše izdvojile pesme od kojih si najviše očekivala ili se desilo nešto neočekivano?

- Jesu. Znala sam da je ''Bonita'' prva, da je odmah tu negde za njom pesma ''Kuća, kola stan''. Ono što je nadmašilo moja očekivanja je pesma ''Sagapo'', nju sam snimila šest dana pre nego što je izašao album. Uglavnom me ljudi pitaju mesec, dva pre nego što album koliko će pesama biti na albumu, ja to ne znam, jer se to kod mene nikad ne zna.

Da li to znači da imaš još nekoliko pesama koje nisu ugledale svetlost dana, a koje će potencijalno u budućnosti snimiti neko od tvojih kolega?

- Ima ih dosta, nije ih malo. Imam ceo jedan set balada. Samo se jedna pesma našla na albumu, a to je ''Puče puška''.Možda izdam jedan album, na kom će biti samo balade.

Kako komentarišeš kolege koje kupuju preglede?

- Postoje takvi. Postoje razlika kada pevači sponzorišu svoje pesme od onih koji kupuju preglede. Kupuvine lajkova i pregleda mi nema nikakvog smisla. Veoma mi je ružno kada osoba snimi hit, a potom priča koliko je pesma koštala. Kako onda njima nije žao da naplate nastupe?! Smatram da se autorski rad malo vrednuje.

Pevaju se tvoje pesme na čitavom Balkanu. Spotove pojedine si snimala u Sofiji. Da li će te tamo publika uskoro gledati kada je reč o velikom takmičeju pesme za Evroviziju?

- Da, snimila sam spotove. Da bi se to desilo moram da zadovoljim neke svoje kriterijume, da ja budem zadovoljna i imam dobru ideju. Nikada to ne bih uradila pošto-poto. Ako Bog dozvoli, što da ne. Postoji mogućnost da se to desi naredne godine, postojala je mogućnost i ove godine, ali ja sa tim rokovima nikako da se poklopim, zakasnila sam. Ako se za narednu godinu odlučim, onda ću obratiti pažnju na rokove.

Kako ti se dopada ovogodišnja učesnica pesme za ''Evroviziju?''

- Fantastična je. Navijala sam naravno za Srbiju, ali mi se ona veoma dopala. Dopada mi se, istinski.

Tea, primetio sam da kaiš nosiš naopačke, da li je to namenski?

- Stvarno?! Protiv uroka, kunu me dušmani, neka da bude da je protiv uroka. Sujeverna sam, ne previše, ali dovoljno. Ne plašim se uobičajenih stvari, ne mogu da kažem da imam mantre, ali imam svoje neke stvari za koje mislim da su baksuzne. Međutim, dešavalo mi se da naopačke obučem nešto, a kažu ljudi da je to sreća.

Šta je to što tvom suprugu Ivanu najviše smeta?

- Možda jer sam previše tvrdoglava, eto. Nas dvoje smo veoma slični, ne mislim da mu nešto preterano smeta.

Koja rečenica tvoje majke ti najviše zasmeta, ili neko pitanje?

- Mojoj mami je bitno da sam zdrava i srećna, nije ona neko ko mi postavlja suvišna pitanja.

Da li tvoja majka zna sve tvoje tajne?

- Da, zna.

Kakav odnos imaš sa tvojim ocem?

- Odličan odnos imamo. Volim ga najviše na svetu, kao i majku. To svi znaju. On drugačije gleda na stvari kao majka, on ume da relativizuje stvari, da neki problem predstavi kao veoma rešiv, jer naspram toga postoje problemi koji su mnogo teži.

Kako se tvoji roditelji slažu sa tvojim suprugom?

- Odlično se slažu. Gledaju ga kao svog sina, kao što mene njegovi gledaju kao svoju ćerku.

Tvoja dutska pesma sa Šabanom Šaulićem je ogroman hit, broji preko sto miliona pregleda, da li si ponosna na to?

- Veoma mi je velika čast, to je privilegija i moj prvi hit.

Da li misliš da bi sad bio ponosan na tebe i tvoju karijeru?

- Nisam razmišljala o tome, ali sigurno da bi bio veoma ponosan.

Autor: S.Z.