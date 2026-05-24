Ovo nikada neće zaboraviti! Zorana Pavić najavila koncert u Beogradu, pa se prisetila legandarnog Gage Nikolića: Sećam se kada sam ga nazvala...

Uživo u Premijeru vikend specijal se uključio voditelj i reporter Nemanja Vujičić koji je razgovarao sa pevačicom Zoranom Pavić.

Pevačica je otkrila da svojoj publici sprema jedno iznenađenje, te je otkrila o čemu je reč.

- Moram da najavim 11. novembra MTS dvorana, jako se radujem koncertu koji nosi naziv "Ljubav nosi heroje", dobila sam vetar u leđa, i posle mnogo godina moj solistički koncert, a moram da kažem da je moj poslednji koncert koji sam održala bio je 11.novembra pre mnogo godina, a gost mi je bio Gaga Nikolić. Spremam jedan vremeplov, da provedem ljude kroz neka lepa vremena, i trudćemo se da svi odu kući puni ljubavi - rekla je Zorana pa je otkrila kako se seća Gage Nikolića:

- Ja sam privilegovana bila, da zajedno na sceni budem sa Gagom Nikolićem. Ja kada sam njega nazvala, on je meni rekao da je on šlager pevač, a meni je to trebalo. Ja sam presrećna što sam imala čast da to doživim.

Ona je otkrila da li je srećna:

- Sreća je posebna, čovek mora da nauči da uživa u običnim stvarima, i da bude zahvalan što je mogao da ih doživi, a srećni ljudi su ljudi koji shvate da sreću čine male stvari. Ima danas pohlepnih ljudi, ali suština je biti srećan i biti zahvalan što imaš to.

