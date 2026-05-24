Otišla je da se pomoli za mene, a ja ležim na stolu i čekam operaciju: Zorica Brunclik o borbi sa bolesti, priznala da ju je Ana Bekuta oduševila za sva vremena

Voditeljka Bojana Lazić ugostila je u Premijeri vikend specijalu, muzičku divu Zoricu Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša.

Tokom emsije, Zorica je sa suzama u očima govorila o borbi sa bolesti i podršci Kemiša u svakom momentu.

- Moji problemi su počeli od avgusta prošle godine, ja sam 30. avgusta tebalo da imam koncert u Vranju, ja sam tada bila u bolnici, i moj brat Milovan Bojić mi je rekao da mi je glava u torbi, ja sam htela da idem na koncert. Moram da kažem da su svi oko mene to shvatali ozbiljno sem mene. Ja nikada nisam otaljala svoj koncert, kada izađem na scenu, ja sam druga osoba, ali mene je Miroljub čuvao, on je krio mnoge stvari od mene, ja nisam znala da moja najstarija ćerka puši, a posle mi kaže da me je razmazio. . Moram da kažem da je moj Miroljub bio stalno uz mene, ja sam imala dve intervencije, i on trči oko mene, a onda kada Miroljub ode kući, njemu je bilo teško, jer naš pas je patio, kuća je bila prazna - rekla je Zorica i zaplakala.

- Nećemo o tužnim stvarima - rekao je Kemiš.

- Mi smo sve vreme bili zajedno - dodala je Zorica.

- Išao sam ja da platim račune, pa sam se vraćao - rekao je Kemiš.

- Meni je zapelo prošle godine da pravim svadbu, pa sam misila svašta, ali hvala Bogu da je sve dobro prošlo - rekla je Zorica pa je dodala:

- Mnogo ljudi je pitalo za mene, za moje zdravlje, i moram da kažem, da je Ana Bekuta bila na Ostrogu da se pomoli za mene, i svešteno lice joj je rekao, da otpevam Bog je ljubav, i eto, a tog dana kada je bila na Ostrogu, ja sam bila na stolu, operacije - dodala je Zorica.

Autor: N.B.