Viki se bori za sebe: Zorica Brunclik o kolegama iz žirija, evo šta ona i Kemiš zapravo misle o Desingerici

Voditeljka Bojana Lazić ugostila je u Premijeri vikend specijalu, muzičku divu Zoricu Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša.

Tokom emisije, Zorica Brunclik je govorila o kolegama iz žirija, te je otkrila sa kim je najbliža i ko je najviše poštuje:

- Najveće poštovanje imam od Jelene, Dragan je stari vuk estrade i posla, mi se uvažavamo, ali samo to, Viki se jako bori za sebe, i ona često zaboravi ko je ko, izgubi kompas, šta sme šta ne sme, ja mogu majka da joj budem, a ona se često ponaša klinački, a Stepić (Desingerica) je po rečima Viki Miljković, dobar čovek, a ja joj verujem - rekla je Zorica.

- Ja mislim da je dobar čovek, ja sam video kako se ophodi prema porodici i ćerki, on ne može da bude loš čovek kada se tako ponaša sa ćerkom - dodao je Kemiš.

- On samo ne zna da se zaustavi, treba da zna kada je šala,šala, a kada je ozbiljno. I iskreno mislim da se Viki i Desingerica dogovaraju, i da su oni klan, ali moram da kažem, mi kada se završi emisija, mi smo svi super, to su samo sukobi mišljenja - rekla je Zorica i stavila do znanja da niko ne treba da brani Desingericu.

Autor: N.B.

