Da slušam kako peva Balaševića?! Kemiš i Zorica o Jakovu Jozinoviću i njegovom uspehu, otkrili da li je on FENOMEN

Voditeljka Bojana Lazić ugostila je u Premijeri vikend specijalu, muzičku divu Zoricu Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša.

Tokom emisije Zorica i Kemiš su govorili o uspehu Jakova Jozinovića i njegovih deset koncerta u Sava Centru:

- To nema veze za pevanjem, on sigurno ne peva bolje od Balaševića, Olivera. Ja bih otišao na koncert da pokojni Šaban Šaulić peva izvorne pesme, jer je to tehnika pevanja. Ja za ovo ne znam, moram da kažem da je i Peđa Blizanac postao popularan sa kaverima, ali on je imao pesme - rekao je Kemiš.

- Ja nemam pojma, nisam na mrežama, ali dečka sam videla u kratkim formama, slatko dete, i to jeste fenomem, euforija koja je krenula za njim - dodala je Zorica.

- Mene zanima šta je povod da kolege odu na koncert, da slušam kako dečko peva Olivera, ne razumem kolege koje su došli da slušaju, evo Aco Pejović na primer, šta to njemu treba, ne znam da li je bio - rekao je Kemiš.

- Bio je Aca - dodala je Bojana.

- To je ono što devojčice traže i one ga vole, e sada kolege, pa na neki koncert moraš da odeš jer si pozvan - dodala je Zorica.

