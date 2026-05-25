Nada Obrić otvorila dušu o estradi, pokojnom Šabanu Šauliću i velikim ljubavima: Život je nepredvidiv...

Pevačica Nada Obrić govorila je o kolegama sa estrade, velikim koncertima, odnosima među ljudima i svom privatnom životu, prisećajući se Šabana Šaulića, studentskih dana u Sarajevu i vremena kada je Beograd izgledao potpuno drugačije.

O svim gorućim temama, govorila je Nada Obrić.

- Karijera se gradi na svakakve načine, kao što smo imali priliku da vidimo i slušamo. Ja nisam bila na koncertima Jakova Jozinovića, ali sam čula da izuzetno lepo peva, što je veoma važno, a očigledno ima i harizmu koju mu je Bog dao i to niko ne može da mu oduzme. Talenat i harizma su nešto što ostaje zauvek - rekla je Obrić.

Sećanje na Šabana i podrška Milančetovom velikom koncertu

Kada je reč o koncertu Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu 3. jula, baš sam se obradovala kada sam čula tu vest, nadovezala se.

- Milančeta mnogo volim i, ako budem u prilici, volela bih da odem na koncert jer je on zaista bio uzor svima. Iskreno, nije mi jasno zašto je toliko dugo čekao da napravi solistički koncert. Sećam se i Šabana Šaulića, kome sam stalno govorila: "Daj solistički koncert, moraš to da uradiš, kad ćeš više?" Mislim da je svaki put kada me vidi već znao šta ću da ga pitam, pa bi samo rekao: "Uradiću solistički."

Govoreći o velikoj razlici u godinama između Andrije Bajića i njegove partnerke, istakla je da ne voli da sudi tuđim odnosima i da je život često nepredvidiv.

- Što se tiče Andrije Bajića i njegove veze sa mnogo mlađom partnerkom, koliko znam, oni su dugo zajedno i ne bih ja tu mnogo komentarisala. Po meni jeste velika razlika u godinama, ali život je veoma čudan i nepredvidiv i niko ne zna šta nekome donosi sutra. Ne možemo mi da sudimo tuđim odnosima - navela je.

- Ćerke mog bivšeg supruga su rano ostale bez majke i kada smo moj bivši muž i ja počeli da živimo zajedno, rekla sam mu: "Dovedi decu." Tako smo zajedno podizali četvoro dece i prošli kroz sve njihove pubertete. Danas imamo lep odnos i mnogo mi znači što me poštuju. Kada sam studirala u Sarajevu, nisam tamo imala nikoga svog. Bila sam u studentskom domu, na jednoj žurci sam zapevala i tada su me pozvali u kulturno-umetničko društvo. To mi je mnogo značilo jer sam tada makar imala gde da izađem i sa kim da provodim vreme - prisetila se Obrić.

"Sve je drugačije nego ranije"

Prisetila se kako se Beograd kroz godine značajno promenio, ističući da joj je negovan izgled oduvek bio važan deo ličnog identiteta.

- Beograd se od tada mnogo promenio. Kada sam došla na Novi Beograd, nije bilo ni približno ovoliko automobila ni gužve kao danas. Sve je drugačije nego nekada. A što se tiče izgleda, to je jednostavno deo mene. Volim da budem sređena i trudim se da se ne dam, već da se stalno borim sa sobom i ostanem svoja - rekla je pevačica sa osmehom, za Kurir televiziju.

