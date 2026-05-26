ŠOK! Demi Mur iz novina saznala da ima brata: Nije ni slutila da njen otac ima drugu porodicu

Kad je postala slavna novinari su otkrili čoveka za koga je dokazano da je njen polubrat.

Slavna glumica Demi Mur je imala izuzetno teško i turbulentno detinjstvo, ali je mislila da bar zna ko su joj članovi porodice. Odrastala je sa majkom i očuhom, verujući da je jedinica.

Tek kada je postala slavna, tabloid National Enquirer je uspeo da pronađe čoveka po imenu Čarls Harmon i dokaže da je on rođeni brat Demi Mur sa očeve strane (njen biološki otac je napustio njenu majku pre nego što se Demi rodila). Demi nije imala predstavu da njen otac ima drugu porodicu i da ona ima polubrata, a istina joj je saopštena bukvalno preko novinskih naslova.

Demi Džene Harmon rođena je 11. novembra 1962. u Rosvelu u Novom Meksiku, puni okruglih 60 i pritom još suvereno vlada šoubiz scenom. Ipak, malo je toga upućivalo na to da će jednom imati uspešan život. Njen biološki otac, pilot Čarls Harmon Sr. napustio je njenu tada 18-godišnju i trudnu majku Virdžiniju nakon dvomesečnog braka.

Ipak, samo tri meseca nakon Deminog rođenja, Virdžinija je bila u novom braku s Denom Gaj­nesom, prodavcem novinskih reklama koji je često menjao poslove, pa se porodica često selila. U jednom periodu Demi je živela s bakom, a sa 16 godina otišla je od kuće i prekinula srednjoškolsko obrazovanje. U Denovom i Virdžinijinom braku rodio se Demin polubrat Morgan, a iako ima braću i sestre iz drugih brakova biološkog oca, nije u kontaktu s njima, niti Čarlsa Har­mona smatra svojim ocem.

- Moj tata je Den Gajnes. On me odgojio. Postoji čovek koji bi mogao da se smatra mojim biološkim ocem, ali nisam u kontaktu s njim - izjavila je glumica 1991. godine, prenosi Story.hr.

Nije ni čudo što Demi ne razgovara s tom stranom porodice jer, po svemu sudeći, nisu posebno prijatni ljudi. Naime, njen polubrat Džejms Krejg Harmon je 2005. divljački pretukao svoju devojku Tašu Meri Li. Osuđen je na zatvorsku kaznu od deset godina, ali odslužio je osam i oslobođen je 2013. godine. Taša je posle rekla da Čarlsa Sr-a smatra delimično odgovornim za nasilje.

- Njegov tata, Demin tata, podstakao je Džejmsa da se okruži pićem, devojkama i drogom. Videla sam ga kako uzima krek, a pričao bi i o heroinu, ma o svemu - izjavila je Taša.

Autor: M.K.