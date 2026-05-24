ŽAO MI JE ŠTO JE BIO U LAZI: Boban Rajović progovorio o Slobi Vasiću, incidentu na Đanijevom nastupu i nemilom događaju kada je zapalio rodnu kuću!

Pevač Boban Rajović bio je sagovornik Nemanje Vujičića u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i tom prilikom govorio o svim aktuelnim temama. Boban je najpre progovorio o tome da li viđa pijane pevače u avionima.

- Mene nikad neće sresti pijanog u avionu. Dugo nisam video šijanog kolegu, bilo je situacija pre 15, 16 godina da budemo veseli u avionu. Znam Slobu Vasića i žao mi je njegove situacije, svima može to da se desi. Žao mi je što je bio u Lazi. Popije se u avionu, nema šanse da na dugim letovima ne popijem nekoliko flašiča vina ili da ne probam malo viskija da se malo opustim. Retko srećem kolege u avionu. Ako sletim ovde onda je rano ujutru ili kasno uveče - otkrio je Boban i progovorio o incidentu na Đanijevom nastupu kada ga je ujeo gost.

- Video sam Đanija kod Kaće Gruijić na promociji. Čovek bio, radostan, video sam klip, bilo mi je fascinantno. Ponela ga pesma, on ga ujeo od silne radosti i sreće, Đani ga je pogodio u srce - rekao je pevač i progovorio o nemilom događaju kada je zapalio kuću.

- Jedna kuća u Beranama kad sam bio mali se zapalila. Ja sam zaboravio peć da isključim, desilo se da je gorela kuća. Ja sam posle otpevao pesmu ''Piroman'' i to mi je bila prva pesma. Mi smo napravili novu kuću i tu sam, gde sam sada... Ja retko pegalm i ne peglam dobro, ali sinoć sam morao samom sebi da opeglam i setio sam se da sam ostavio peglu, morao sam da se vratim da isključim peglu - poručio je Boban i progovorio o ljubavnom životu svog sina.

- Ne znam za snajku, nemam snajku, oni su samo prijatelji, ništa od toga - kaže pevač, a onda je progovorio o solističkom koncertu u Beogradu i novom albumu.

- Posle 26 godina karijere mislim da je vreme da napravim solistički koncert u Beogradu. Odabrali smo Sava Centar. Moralo je to tek sada da se desi. Smatram i znam da mogu da pevam posle 26 godina. Pevaću samo svoje pesme i biću srećan zbog toga. Uložio sam mnogo truda, rada, energije, potrudili smo da bude u četiri različite zemlje, četiri različita spota.

