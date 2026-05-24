KRČIMO PLACEVE POVOLJNO! Milan Vasić otišao iz Beograda, pa seo na traktor: Pokazao kako ga rad na selu ispunjava (FOTO)

Glumac Milan Vasić iako živi u Beogradu trudi se da sa suprugom i sinom kad god mu se ukaže prilika ode u prirodu. On ima kuću na Kosovu i Metohiji gde žive njegovi roditelji koje često posećuje, a trudi se da učestvuje i u aktivnostima oko imanja.

Milan je sada podelio snimak sa traktora gde se šalio pokazujući da se ne libi nijednog posla.

"Krčimo placeve povoljno" napisao je on.

Inače, Milan je istakao da mu je cilj da njegov sin odmalena stvori ljubav prema prirodi i životinjama.

- Neću dozvoliti da mi sin domaće životinje i prirodu upozna posle petnaeste godine! Od malih nogu će znati šta je selo i koliko je bogatstvo imati ga! Ko voli životinje i prirodu, taj voli i ljude - poručio je glumac nedavno putem Instagrama.

O preseljenju na Kosovu i Metohiju

Podsetimo, Milan je nedavno u razgovoru za "Blic" otkrio zbog čega trenutno ne planira da se preseli na Kosovo.

- Moji žive tamo i deluje kao da i ja živim. Trenutno zbog poslova nije izvodljivo da živimo ni u Požarevac, a ne negde dalje. Voleo bih da izađem iz Beograda, pa da živim negde, ali baš Kosovo... Ja sam tamo često, radim tamo, ali mislim da zbog života sada moram ovde da budem - objasnio nam je on tada.

