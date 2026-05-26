OVAJ PEVAČ JE ROĐENI BRAT LEPE BRENE: Peva i svira harmoniku, a evo gde sad živi (FOTO)

Lepa Brena, legenda domaće muzičke scene sa karijerom dugom decenijama, može se pohvaliti izuzetno talentovanom porodicom.

Njen rođeni brat, Faruk Jahić, takođe je vrsni muzičar kojeg je publika imala prilike da gleda i sluša na malim ekranima. Uz detalje o svojoj muzikalnoj porodici, pevačica je podelila i dragocene životne savete o tome šta čini srž njenog stabilnog braka sa Slobodanom Bobom Živojinovićem.

Talenat za muziku je očigledno duboko ukorenjen i nasleđen u porodici Jahić. Faruk Jahić ne samo da se bavi pevanjem, već svira i harmoniku, a šira javnost je imala priliku da ga upozna u jednom muzičkom takmičenju.

Zanimljiv podatak iz pevačicinog odrastanja jeste da su njen brat Faruk i sestra Faketa, koja takođe poseduje muzički dar, započeli svoje muzičke karijere čak i pre nje. Brena je velika podrška svom bratu, te mu se u jednoj prilici i pridružila na sceni gde su zajedničkim snagama izveli pesmu. Danas su brat i sestra veoma blizu, s obzirom na to da se Faruk preselio iz Brčkog u Beograd i živi blizu Brene, dok sestra Faketa živi u Kanadi.

