PORODICA NA SVADBI TRAŽILA MILION DOLARA ZA NJU Poznata Srpkinja o braku sa šeikom: Muž i deca su muslimani, ja sam pravoslavka

Nekadašnja misica Jelena Jakovljević godinama je u braku sa šeikom Saidom bin Draijem sa kojim živi u Dubaiju. Ona sada živi skroz drugačijim životom, a na društvenim mrežama možemo videti da ima biznis vezan za sektor kozmetike.

Jelena bin Drai sa milionerom ima četvoro dece, a o kontroverzama koje prate njihov odnos nekoliko puta je u javnosti govorila. Ona je objasnila da nije promenila veroispovest nakon udaje, ali da su deca očeve vere.

- Moj muž i deca su muslimani, ali ja sam pravoslavka. Nikada nisam prešla u islam, iako se o tome dugo spekulisalo. Said i deca klanjaju pet puta dnevno, u čemu učestvuje čak i naš četvorogodišnji sin. Smatram da islam uči mnogim važnim vrednostima i da im upravo molitve pomažu da razviju disciplinu, ispričala je Jelena u jednom podkastu, pa progovorila o roditeljstvu:

- Imamo četvoro dece - Asiju (16), Hilala (13), Hamdana (12) i Rašida (4). Njihove obaveze posle škole su brojne: šah, klavir, arapski jezik, košarka, plivanje... Dobro sam organizovana, ali imam i veliki tim kod kuće. Kuvare, vozače, služavke i dadilje koji su uz nas više od deset godina. Sve njih smatram delom porodice. Putuju sa nama gde god da idemo. Moj vozač, na primer, nije samo vozač - on brine i o mojim dečacima - rekla je Jelena bin Drai u podkastu Luke Rožajca.

"Brat je tražio milion dolara za mene"

Inače, Jelena se za šeika udala nakon četiri godine veze, a o detaljima sa svadbe je svojevremeno govorila.

- Venčali smo se 4. aprila, u četiri posle podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvoro dece. Brat je dobio veliki aplauz kad se obratio prisutnima: "Samo da znate, dragi gosti, pre nego što počnem da prodajem mladu moja sestra za mene nema cenu. Ali, ajde, krenimo sa milion dolara." Suprug Jelene Bin Drai je na to opsovao na tečnom srpskom.

- U međuvremenu moj suprug je zvao moju majku Vasilije da mu pomogne, a ona mu je doviknula: "Možeš i za džabe da je dobiješ, samo je već jednom vodi!". Peđa je sutradan ujutro došao da vrati Saidu pare jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon rešila - rekla je Jelena koja je svojevremeno otkrila kako izgleda brak sa šeikom.

Autor: M.K.