Veče pred svadbu htela sve da otkaže, razvela se mesec dana kasnije! Poznata srpkinja doživela pakao od svekra crnogorca: Isterao je trubače i VRIŠTAO!

Iza sebe ima veoma turbulentan brak.

Bivša manekenka Ivana Korab danas uživa u harmoničnom braku sa suprugom kog drži dalje od očiju javnosti i sa kojim ima dvoje dece. Međutim, malo ko se seća da je ova poznata Srpkinja već bila u braku, koji se neslavno završio posle samo mesec dana.

Ivana je jednom prilikom otvorila dušu i priznala da je od samog početka znala da je njen brak osuđen na propast. Njen tadašnji suprug bio je Šveđanin crnogorskog porekla sa američkim papirima, a manekenka danas ističe da je u tu vezu ušla iz neiskustva i jake zaljubljenosti.

- On je meni bio najveća strast u životu. Da sam imala više iskustva, ne bih se udala - iskreno je ispričala Ivana Korab i dodala da nije pametno donositi životne odluke samo na osnovu strasti.

Venčanje je organizovano u Budvi i brojalo je oko 130 zvanica, od kojih je 45 stiglo čak iz Amerike. Iako je Ivana pažljivo osmislila svaki detalj, tvrdi da se porodica njenog bivšeg muža trudila da sve to uništi.

Pravi skandal nastao je na samoj proslavi kada je njen tadašnji svekar uzeo mikrofon i pred svima, pa i pred Ivaninim ocem, izgovorio reči koje su je ostavile u šoku.

- Rekao je: "Draga snaho, mi ti želimo dobrodošlicu u jednu normalnu, tradicionalnu crnogorsku porodicu koja je živela u harmoniji do sada, nadamo se da će tako i ostati. Mi ćemo te poštovati, a koliko ćemo te voleti, zavisi od tebe - prisetila se Ivana ove neprijatne situacije.

Haos se tu nije završio, jer je svekar u jednom trenutku počeo da viče i isteruje trubače koje je kao iznenađenje dovela Ivanina prijateljica, poznata glumica, uz povike da se "Ivana ovde ništa ne pita".

- Poruče pesmu srbijansku, oni prekidaju mora crnogorska. Moja prijateljica, jedna poznata glumica, dovodi trubače, njegov otac isteruje, vrišti na nju: "Ivana se ovde ništa ne pita". Ona, mislim, prosto, odvratna situacija. Zato kažem, ko god je bio tu, njemu je bilo jasno, znajući mene jer ja sam noć pre toga, njegov otac je rekao neke odvratne stvari mom ocu i ja sam otkazala venčanje. Moja kuma i moja majka: "Nemoj", 130 i ne znam koliko ljudi, 45 iz Amerike, gde... Ma neću da se udajem, neću, neću i neću. Ne može. Meni možete raditi šta hoćete, mog oca ne možete da dirate. I onda su me oni nagovorili da ipak ja to, da kažemo, kao, ne uzmem baš tako, nego ajde. I onda je njegov otac napravio havariju, čak je i on zaplakao u jednom momentu i rekao: "Tata, zašto mi to radiš?" - priča Ivana.

Ivana je istakla da je najviše zabolelo to što njen bivši suprug ni u jednom trenutku nije stao u njenu odbranu, već je dozvolio roditeljima da donose odluke umesto njega. Zbog ogromnog stresa koji je trpela, neposredno pred svadbu je drastično smršala, toliko da joj je šnajderka jedva prepravila haljinu.

- Ja kao neka jaka ličnost ne mogu da imam pored sebe muškarca gde će meni njegovi roditelji da pričaju šta ću ja da radim - zaključila je Ivana, objasnivši zašto je ova bračna zajednica okončana u rekordnom roku.

Autor: R.L.